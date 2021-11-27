إصابات «كورونا» عالميا تقترب من تسجيل 261 مليون حالة

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي 2019، من تسجيل 261 مليون حالة، وسجلت الإصابات 260908938 حالة، فيما بلغت الوفيات 5206804 حالات، بينما سجلت حالات الشفاء 235698752 حالة.

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية، اليوم السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الجمعة، فيما لم تسجل حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة جراء الفيروس.

«لجنة الصحة» الصينية تعلن تسجيل 20 حالة إصابة وافدة جديدة بـ «كورونا»

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقريرها اليومي، إن 3 حالات تم تسجيلها في لياونينج، وحالتان في يوننان، مشيرة إلى تسجيل 20 حالة إصابة وافدة جديدة في 9 مناطق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 12392 إصابة بـ«كورونا» و315 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22067630 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 613957 حالة.

السلطات الهولندية تعلن فرض إغلاق جزئي حتى 18 ديسمبر المقبل

وفي هولندا، أعلن رئيس وزراء البلاد المنتهية ولايته مارك روته، فرض إغلاق جزئي حتى 18 ديسمبر المقبل بسبب انتشار «كورونا» في البلاد.

وقال «روته»، في مؤتمر صحفي، مع وزير الصحة الهولندي، «هيوجو دي يونج»، إن الإغلاق الجزئي في البلاد سيبدأ من غدا الأحد حتى 18 ديسمبر المقبل من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحاً، ويشمل المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية.

وأشار إلى أنه لن يتم إغلاق المدارس حالياً ولكن يتعين على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات.

وكان وزير الصحة الهولندي، قال في وقت سابق، إن حكومة بلاده قررت تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا، مضيفا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه سيتم إضافة بوتسوانا وسوازيلاند وليسوتو وناميبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا إلى قائمة البلدان شديدة الخطورة.

وأوضح «دي يونج»، أنه من حق الهولنديين في جنوب أفريقيا العودة، لكن واجب الاختبار المزدوج والحجر الصحي ينطبقان عليهم، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك رحلتان في طريقهما إلى البلاد قادمتان من جنوب أفريقيا.

وأشارت السلطات الصحية الهولندية، أمس الجمعة، إلى أنها تشتبه في إصابة عشرات المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا بـ«كورونا»، موضحة أن اشتباهها جاء بناء على نتائج اختبارات أولية أظهرت احتمالية أن يكون هناك عشرات المصابين بـ الفيروس، من بين نحو 600 راكب وصلوا إلى «مطار سخيبول» بـ العاصمة «أمستردام» في رحلتين من جنوب إفريقيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الجمعة، في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، التحديات التي يطرحها متحور كورونا الجديد على مستوى العالم، وطرق التعامل معه وإعادة فتح السفر الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وكان «الاتحاد الأوروبي»، المكون من 27 دولة، أعلن في وقت سابق، فرض حظر مؤقت على القادمين من جنوب أفريقيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، أعلنت في وقت سابق، تصنيف المتحور «أوميكرون - 529 1 1 بي» كمتحور مثير للقلق.

وقالت المجموعة الاستشارية التقنية لـ المنظمة، إن المتحور الجديد يحتوي على عدد كبير من الطفرات، والدلائل الأولية تشير إلى زيادة خطر الإصابة به.

شركة «موديرنا» الأمريكية: سنطور جرعة معززة مضادة لـ«أوميكرون»

من جانبها، قالت شركة «موديرنا» الأمريكية، إنها ستطور جرعة معززة مضادة لـ«أوميكرون»، مضيفة إن هذه واحدة من 3 استراتيجيات تعمل عليها الشركة لمواجهة التهديد الجديد، من بينها جرعة أعلى من لقاحها المستخدم حاليا.

وأوضح رئيس «موديرنا»، ستيفان بانسيل، أن المتغيرات في سلالة «أوميكرون» مقلقة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس».

بدوره، اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الجمعة، أن رصد سلالة «أوميكرون» يؤكد ضرورة إزالة قيود الملكية الفكرية عن اللقاحات لكي تكون متاحة في كل أنحاء العالم.

وقال بايدن، في بيان نشرته الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الأنباء المتعلقة بـ السلالة الجديدة من شأنها أن تؤكد بوضوح أكثر من أي وقت مضى لماذا لن ينتهي هذا الفيروس طالما لم يصبح التلقيح عالميا.

ودعا بايدن، الدول المشاركة في اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل، إلى الاستجابة لنداء واشنطن لتتخلي عن حماية الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كورونا، لكي يصبح إنتاجها ممكنا في العالم كله.

«بايدن» يدعو الأمريكيين إلى أخذ الجرعات المعززة لتحقيق الحماية

كما دعا الرئيس الأمريكي، مواطني بلاده إلى أخذ الجرعات المعززة لتحقيق الحماية، مشيرا إلى قيود إضافية على السفر الجوي من جنوب أفريقيا و7 دول أخرى بسبب «أوميكرون»، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال بايدن، في بيان، إنه طلب قيودًا إضافية على السفر الجوي من جنوب إفريقيا و7 دول أخرى، مضيفا إن هذه القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية، أمس الجمعة، 34436 إصابة بـ«كورونا» و334 وفاة خلال أسبوع، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 7500000 حالة.

الصحة الكويتية تسجل «صفر وفيات» بـ الفيروس

عربيا، سجلت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، 21 إصابة جديدة بـ«كورونا» و«صفر وفيات» و26 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 413245 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات عن 2465 حالة، بينما ارتفع مجموع حالاتت التعافي من الفيروس إلى 410546 حالة.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الراي» الكويتية، أن وزارة الصحة سترفع توصياتها إلى لجنة طوارئ «كورونا» في اجتماعها المقرر اليوم السبت، مشيرة- حول قرارات بعض دول العالم بوقف رحلات مع دول افريقية- إلى أن الكويت في الأساس ليس لديها رحلات مباشرة مع هذه الدول حتى توقفها.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 85 إصابة بـ«كورونا»، و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 39035 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 829 حالة وفاة.

واعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في تقرير يومي، تسجيل 68 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع مجموع حالات التعافي من «كورونا» إلى 37262 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة «أخبار» الموريتانية.