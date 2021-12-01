بريانكا شوبرا توضح السبب الحقيقي لحذف لقب زوجها على «إنستجرام»

نشرت الفنانة بريانكا شوبرا، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» اليوم، فيديو برفقة زوجها أثناء مشاركتهما معا، في حفل توزيع لـ الأزياء ببريطانيا أمس، وعلقت بريانكا على السبب الحقيقي وراء حذفها لقب زوجها من على مواقع التواصل الاجتماعي.

السبب وراء حذف بريانكا لـ لقب زوجها

قالت بريانكا شوبرا، خلال تصريحاتها الإعلامية بالحفل أمس، إن السبب الحقيقي وراء حذف لقب زوجها من على مواقع التواصل الاجتماعي، هو عدم استغلاله، قائلة، «لا بد أنكم لاحظتهم أن فرقة نيك جوناس يتعبون للغاية وأكثر شهرة مني وأنا لدي متابعون أكثر منهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك لا أريد أن يقول إنه يتم استغلالهم للحصول على متابعين أكثر، لذلك قمت بمسحه».

بريانكا تعلق على فارق السن بينها و بين جوناس

وتابعت بريانكا شوبرا، معلقة على فارق السن بينها وبين زوجها المطرب الأمريكي، نيك جوناس، مازحة، «فرق السن بيني وبين نيك 10 سنوات، ولهذا إيجابيات فهو قام بـ تعليمي كيفية استخدام التيك توك، وأنا قمت بتعليمه كيف يكون مسار التمثيل الصحيح»، وتعد المرة الأولى التي تعلق بريانكا على فارق السن بينها وبين نيك.

حذفت بريانكا شوبرا، لقب عائلة زوجها جوناس، من على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ما أدى إلى انتشار شائعات وتكهنات عن انفصالهما، وأصبح الثنائي حديث السوشيال ميديا حول العالم.

وقد نفت بريانكا الأمر، حينما وجدت أن العالم كله بات يتحدث عن انفصالهما، ولم يعد الأمر شخصيا، وكان لا بد من توضيح الأمر، وعلقت على ذلك أثناء إحدى حفلاتها الأسبوع الماضي.

وشارك نيك جوناس، المطرب الأمريكي، صورة رومانسية تجمعه بزوجته بريانكا لينفي شائعة انفصالهما، في عيد الشكر والامتنان.