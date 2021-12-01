دماء في نوفمبر.. عريس يُنهي حياته ومبيض محارة يقتل شقيقته بسبب «الشرف»

تنوعت جرائم شهر نوفمبر الماضي، ما بين مذابح أسرية لقتل بسبب خلافات الجيرة، والتخلص من الحياة بصور مختلفة، منهم عريس قرر إنهاء حياته ليلة زفافه باستخدام سكين مطبخ وقفز لص من الطابق الخامس بعد سرقة شقة في مدينة 6 أكتوبر وغيرها من الوقائع البشعة.

تقدم «الوطن» لقرائها أبرز جرائم شهر نوفمبر كالآتي:

مقتل شاب على يد «قهوجي» بسبب القمامة

وشهدت منطقة المعصرة قبل يومين جريمة قتل شاب يدعى «هشام» على يد جاره «القهوجي»، بسبب خلافات على كومة قمامة، بدأت تفاصيل الواقعة بنزول المجني عليه صاحب الـ30 عامًا، للجلوس بعض الوقت على المقهى المجاورة لمنزله، وبعد دقائق معدودة بدأ «القهوجي» المتهم، بكنس مدخل المقهى فطالت القمامة سيارة المجني عليه ومن هنا نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدي حتى أحضر المتهم سلاحا أبيض وطعن الشاب المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه.

اعتداء شاب على 5 من أقاربه في الوراق

شاب مهتز نفسيًا يبلغ من العمر 30 عامًا، قرر أن يصيب 5 أفراد من أقاربه بعد أن حمل سكينًا وهاج في الشارع، ما تسبب في إصابتهم بجروح بالغة، وذلك بمنطقة الوراق بسبب قيام الجيران بإصلاح ماسورة مياه، ما أدى لقطع المياه عن شقة المتهم، فقرر الانتقام منهم جميعًا وتم نقل المصابين إلى مستشفى الساحل لتلقي العلاج اللازم.

شاب ينهي حياة زوجته في أوسيم

واقعة بشعة شهدها مركز أوسيم حين تلقى القسم الشرطة بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها وإصابة ابنة خالتها، بعد اعتداء المتهم عليها بالضرب نتيجة خلافات مالية، وتبين أن السيدة المجني عليها تبلغ من العمر 39 عامًا وتوفيت متأثرة بإصابتها بكدمات وطعنات متفرقة في جسدها.

موظف يطعن زوجته ونجليه وينهي حياته قفزا

داخل منزل الأسرة في منطقة الوراق أنهى موظف حياته، من خلال إلقاء نفسه من شرفة منزل، وذلك عقب اعتدائه على زوجته ونجليه، بسلاح أبيض «سكين»، وعلى الفور تم نقل جثته لمستشفى إمبابة العام، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى آخر.

عريس يُنهي حياته في ليلة الدخلة

ليلة تبدلت ملامحها وتحول العرس لمأتم بعد تخلص عريس من حياته داخل الحمام باستخدام سكين مطبخ، حيث اكتشفت العروس وفاة زوجها بعد 30 دقيقة من دخولهما غرفة النوم بعد أن طلب منها أن يدخل للحمام وحين تأخر وجدته جثة هامدة داخل الحمام غارقا في دمائه.

مبيض محارة ينهي حياة شقيقته

استيقظ أهالي منطقة الفلاحة بدائرة قسم شرطة المرج، على جريمة قتل بطلها شاب يدعى «كريم» أنهى حياة شقيقته، حيث قتل شقيقته خنقًا داخل شقة دفاعًا عن الشرف، وذلك بعد اكتشاف حملها سِفاحًا، وترك جثتها وفر هاربًا حتى تعفنت وتحللت وانتشرت رائحتها بالمنطقة وتم إبلاغ ضباط مباحث القسم وتم كشف الجريمة.