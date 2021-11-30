«هشام» فقد حياته على يد قهوجي بالمعصرة بسبب «خناقة على الزبالة»

جلس «هشام . ش» صاحب الـ30 عامًا من عمره، يأخذ قسطًا من الراحة، على كرسي خشبي أمام المقهى المطل على شارع الترعة التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة، لم يدر الشاب أنها اللحظات الأخيرة في حياته، حيث دخل في مشاجرة عنيفة مع «رابسو» قهوجي حينما قرر كنس القمامة الموجودة أمام المقهى، فطالت سيارة المجني عليه ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة على إثرها أقدم القهوجي على استلال سلاح أبيض وطعن المجني عليه.

الراجل هيموت

لم يمر سوى دقائق معدودة، وأصبح الشاب غارقًا في دمائه وسط حالة من الذهول للمتواجدين، بمسرح الحادث، «إلحقونا الراجل هيموت حد يطلب الإسعاف والشرطة»، كانت الصيحات التي تعالت المشهد لأحد الشهود الذي قاموا بنقل جثمان الشاب إلى مستشفى حلوان العام، وقبل وصوله لفظ أنفاسه الأخيرة، وفارق الحياة.

الضحية طيب ومحترم

داخل شارع الترعة، حيث مسرح الجريمة البشعة التي أصبحت حديث الساعة على ألسنة الأهالي، بعد مقتل هشام الذي وصفه الجيران، بالمحترم ولم يفتعل مع أحد مشاكل قبل ذلك ولكن القدر سطر اللحظات الأخيرة في حياته بهذه الطريقة المأساوية.

وأكد «عيد .أ» أحد شهود العيان لـ«الوطن»: «وقت المشاجرة كنت معدي وقت الواقعة فوجئت أنهم بيتخانقوا، وكانوا متواجد شابين، ولما جيبت أفض بينهم لقيت هشام الضحية مرمي على الأرض، والمتهم ترك المجني عليه، ودخل القهوة، الناس ركِّبوا الضحية التوك توك لنقله إلى المستشفى وفي طريقنا وقع من التوك توك كان دمه بيتصفى.. المتهم كان دايما الخناق من الأهالي وأسلوبه سيئ مع الجميع».

بداية الواقعة

بداية تفاصيل الواقعة عندما كانت الساعة تشير عقاربها إلى الواحد ظهر الأحد، ورد للعقيد مجدي خلف مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول شاب مصابا بطعنة في الصدر، وتوفي على إثرها، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة شاب يدعى «هشام ش»، في العقد الثالث من عمره، وبها آثار طعنة في الصدر والفخذ الأيسر بواسطة سلاح أبيض «خنجر»، وكشفت التحريات، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعامل بمقهى، تطورت إلى الاشتباك بالأيدي، أعقبها وقوع الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ومن المقرر نظر تجديد حبسه غدا الأربعاء.