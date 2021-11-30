استدرجه وهتك عرضه.. قصة التعدي جنسيا على طفل في الزاوية الحمراء

كان السجن المشدد في انتظار صاحب مكتبة بعد استدراج طفل صغير والتعدي عليه جنسيًا في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، حيث وصلت القضية لقاعة محكمة جنايات القاهرة، بعد إلقاء القبض على المتهم واعترافه بارتكاب جريمته، وصدر ضده حكم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف، وحاتم عبدالفتاح أبو شنب.

هتك عرض طفل

لحظات مرعبة عاشها الطفل الصغير الذي وجد نفسه محاصرا من الجاني صاحب المكتبة الذي أرغمه على خلع ملابسه وملامسة مناطق حساسة من أماكن عورته بعد أن بث الرعب في قلب الصغير وهدده لتنفيذ طلباته بعد أن أغلق الباب وانفرد بالمجني عليه داخل محل عمله.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم صاحب الـ40 عامًا الذي يدعى «عبد السلام.إ»، بارتكاب جريمته البشعة، حيث هدد الطفل الذي يدعى «إ.إ»، واستغل تواجده داخل المحل الذي يعمل به وأغلق الباب عليه وأمره بحسر بنطاله فامتثل له الصغير المجني عليه وبدأ في ملامسه جسده والتعدي عليه جنسيًا.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت التحقيقات التي تولتها النيابة العامة تفاصيل الواقعة بعد الاستماع لأقوال المتهم، وتم إحالتها إلى محكمة جنايات الزواية الحمراء وحملت قضية رقم 2917 لسنة 2021، حيث شملت أوراقها التحريات التي أجرتها مباحث شرطة الزاوية الحمراء.

تحريات المباحث

وجاء في نص التحريات التي أُجريت حول الواقعة، قيام صاحب مكتبة بالتعدي جنسيًا على المجني عليه وتم ضبط المتهم عقب الإبلاغ عنه، وأقر بارتكاب جريمته عقب مواجهته، وقال في التحريات إنه تعدى جنسيًا على الطفل بملامسة جسده وأماكن عورته أثناء تواجد المجني عليه في محل عمل الجاني.

تدهور الحالة النفسية للطفل

صدمة أصابت الصغير عقب التعدي عليه جنسيًا جعلته يدخل في نوبة اكتئاب أدت لتدهور حالته النفسية من وهل الصدمة التي تعرض لها، وكشفت كاميرات المراقبة لحظة دخول الطفل المجني عليه لمحل عمل المتهم، وتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا من أسرة الطفل بهتك عرضه والتعدي عليه جنسيًا والمطالبة بمعاقبة المتهم.

السجن المشدد للمتهم

إلى أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانته بهتك عرض طفل والتعدي عليه جنسيًا في منطقة الزاوية الحمراء.