عميد «زراعة» عين شمس: صناعة الدواجن بمصر مريضة بداء مزمن وتعد عشوائية

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن صناعة الدواجن مريضة بداء مزمن، ودائمًا نعمل على علاج العرض وليس المرض، فصناعة الدواجن أحد الصناعات العشوائية، رغم أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة يقدر بـ100 مليار جنيه، ويصل عدد العمالة بها لـ3 ملايين نسمة، وتعمل على سد احتياجات المواطن المصري من البروتين الحيواني، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صناعة مصرية»، مع الإعلاميين علي الدهراوي وأسامة أمين، على قناة «الحدث اليوم».

هناك ضرورة للتحكم في جودة الدواجن التي تدخل السوق

وأضاف «جلال»، أن هناك ضرورة للتحكم في جودة الدواجن التي تدخل السوق، لأن إدخال كم كبير يؤدي إلى زيادة الإنتاج بصورة، مما يؤدي إلى إغراق السوق المصرية، مشددًا على ضرورة العمل على استقرار صناعة الدواجن في مصر، ومن ثم العمل على الانطلاق نحو التصدير، فهناك ضرورة للوصل إلى نقطة تعادل في سعر الدواجن، وهذا الآمر لن يحدث إلا بوجود سياسية واضحة في هذه الصناعة، لحماية المربي الصغير، وفي الوقت نفسه الحفاظ على سعر جيد يناسب محدودي الدخل.

هناك ضرورة للعمل على إنتاج الدواجن بأقل تكلفة

وأوضح أن القرار الرئاسي بتشكيل اللجنة العليا للتطوير صناعة الدواجن، أثلج صدور الجميع، ويجب تفعيل هذه اللجنة لحل مشاكل صناعة الدواجن بشكل جذري، فمشكلة صناعة الدواجن لا تتلخص فقط في وجود تسعير الدواجن، ولكن في استيراد 80% من الأعلاف من الخارج، وعدم وجود مخزون استراتيجي من الأعلاف، والعمل على تقليل استراد الأعلاف بنسبة تصل لـ50%، وهناك ضرورة للعمل على إنتاج الدواجن بأقل تكلفة، من خلال تقليل استهلاك العلف، وتقليل نفوق الدواجن، أو مستلزمات الإنتاج، لأن هذا من شأنه أن يزيد من سعر الدواجن.