«شعبة الدواجن»: صناعتنا لن تتطور إلا بوجود تسعيرة عادلة لـ«الفراخ»

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن اللجنة العليا الخاصة بتطوير صناعة الدواجن تضم مسؤولين وأساتذة من الجامعات، واتحاد منتجي الدواجن، والغرف التجارية، كما أن اللجنة تهدف إلى حل المشكلات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر، موضحًا أن هناك أزمات تحدث في كل دول العالم، ومصر جزء من هذا العالم، وذلك خلال حواره في برنامج «صناعة مصرية»، مع الإعلاميين علي الدهراوي وأسامة أمين، على «الحدث اليوم».

تحدث في اللجنة على ضرورة وجود تسعير عادل للدواجن

وأضاف «السيد»، أن اللجنة العليا الخاصة بتطوير صناعة الدواجن تعمل على وجود احتياطي استراتيجي قادر على مواجهة الازمات، موضحًا أنه تحدث في اللجنة على ضرورة وجود تسعير عادل للدواجن، لأن الصناعة لن تتطور إلا بوجود سعر عادل، مؤكدًا أن الأسعار ترتفع وتنخفض بدون أي متغيرات في مدخلات الصناعة، ومن الضروري وضع أسس وضوابط عامة يلتزم الجميع بها، كما أن السوق المصري حر، وتخضع الأسعار فيه للعرض والطلب.

الحل الجذري لمشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف

وأشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هذا لا ينفي ضرورة وضع تسعير عادل، حتى لا يخسر المربون، وبالتالي الخروج من المنظومة، مؤكدًا أن وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، أعلن استعداده لتوفير مليون فدان لزراعة الذرة الصفراء، لتقليل سعر الأعلاف، ولكن هذا في حاجة لدعم الفلاح من خلال الزراعات التعاقدية مع القائمين على الصناعة، معقبًا: «هذا حل جذري لمشكلة ارتفاع أسعار الاعلاف»، موضحًا أن التسعير العادل للدواجن أمر هام للغاية، لتقليل خسائر المربين، لأن هذا من شأنه أن يساهم في تطوير صناعة الدواجن، وتقليل تكلفة كيلو الدواجن.