تفاصيل زواج فيكي وكاترينا.. «منع الموبايلات وحجز 45 فندقا بسبب كورونا»

أعلنا الثنائي فيكي كوشال وكاترينا كيف، موعد زواجهما منذ عدة أيام، الذي من المقرر أن يكون يوم 9 ديسمبر، لذا سوف نعرض لكم تفاصيل زواج الثنائي الشهير في بوليوود، وفقا لما نشر في تقرير «بينك فيلا»، عن تفاصيل فعاليات زفاف فيكي وكاترينا.

تفاصيل زواج فيكي وكاترينا حجز 45 فندقا

حجز الثنائي فيكي كوشال وكاترينا كيف، شقة إيجار فاخرة ببندرا، بنفس العمارة التي تمكث بها أنوشكا شارما وزوجها لاعب الكريكت فيرات كوهلي، بمقدار «واحد ونصف لاك» بشهر ما يعادل مليون ونصف جنيه.

بينما بسبب خشية الثنائي فيكي كوشال وكاترينا كيف، من فيروس كورونا، ومتحور أوميكرون، ويقومون بحجز 45 فندقا في راجستهان، لاستقبال المدعوين في حفل الزفاف، على الرغم من أن العدد محدود، لكن بسبب خوفهم من مخاطر الفيروس هذه الأيام، قاما بحجز كبير للفنادق حتى يكون هناك مسافات بين الأشخاص.

زواج فيكي وكاترينا على الطريقة الهندية

وسوف تستمر فعاليات الزواج لمدة 3 أيام، وسوف تقام جميعها بالطقوس الهندية، خاصة العادات البنجابية، وسوف يشهد العرس طقوس الحناء، والسانجيت، والكركم.

من المقرر أن تقوم فرح خان، المخرجة الهندية ومصممة الاستعراضات، بتصميم راقصات حفل السانجيت، «حفل الموسيقي.. عادات هندية».

سوف تقدم فرح خان رقصة خاصة بحفل السانجيت، برفقة المخرج كاران جوهر، فضلا عن رقصة خاصة للعروسان فيكي وكاترينا.

بجانب رقصة مقدمة من سيدهارت مالهوترا، والممثلة الهندية أدفاني، كما سوف يقدم العروسان الجديدان فارون دهاوان وزوجته ناتشا برقصة أيضا من أجل فيكي وكاترينا.

قررا الثنائي فيكي كوشال وكاترينا كيف، منع اصطحاب الهواتف المحمولة، بفعاليات الزفاف، كما فعلت بريانكا شوبرا، حتى يحظى الثنائي بوقت ممتع دون الخشية من التقاط صور غير ملائمة، وليقررا سويا ماذا يقومون بمشاركته على العامة، وماذا لا يفضلون مشاركته، ومن أجل الخصوصية اتفقا على ذلك.

أول ظهور لـ ابنة أنوشكا في زفاف فيكي وكاترينا

كما صرح مصدر مقرب من أنوشكا شارما، أنها سوف تصطحب طفلتها فاميكا معها، ويعد هذا الظهور الأول لوجهها، والجميع متحمس لرؤيتها، وفقا لما نشر في تقرير «بينك فيلا».

أما عن المدعوين، فهم كاران جوهر، فرح خان، سيدهارت مالهوترا، وأدفاني، وفارون دهاوان وعائلته، والمخرج شاشانك كيتان، وزويا أختر، المصور الشهير ماريو تيستينو، وعاليا بهات، فضلا عن أنه يقال إن سلمان خان، سوف يعود للهند خصيصا للمشاركهم بزفافهم، حيث إنه متواجد في دبي هذه الفترة.

كما أن كاترينا وفيكي، سوف يقومان بحفل استقبال في مومباي، لمشاركة أصدقائهم الذين لم يتمكنوا من حضور حفل الزفاف في راجستهان.

تصرح المواقع الهندية، بأن حفل زفاف فيكي كوشال وكاترينا كيف، أصبح الأكثر حديثا بين حفلات زفاف مشاهير بوليوود، حيث إنه تخطى زفاف سونام كابور وبريانكا شوبرا، وديبكا بادكون.