راجكومار راو يفاجئ جمهوره بإعلان زواجه من الفنانة الهندية باتراليكا

أعلن النجم البوليوودي الشهير، راجكومار راو، زواجه، من الهندية باتراليكا، بعد أن لازمتهما الشائعات حول زواجهما؛ ولكنهما التزما الصمت، ليفاجئ الفنان الهندي محبيه ومتابعيه، بحفل زفافهما وسط المقربين من العائلة، وأصدقائهما من نجوم بوليوود.

احتفل أمس راجكومار راو، والهندية باتراليكا، بحفل توديع العزوبية، وهو عرف لدى الهنود، يقيمون به قبل الزواج، وكان من أبرز الحاضرين مدربة الرقص الشهيرة فرح خان.

كانت انتشرت شائعات حول زواج راجكومار وباتراليكا، خاصة بعد ظهورهما معا بشكل مستمر، ويتوقع المتابعون ذلك الخبر منذ اعترافه لها بحبه في عيد الحب الماضي، من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، على الرغم من علاقاتهما لأكثر من 9 سنوات، ولكنه كان لم يفصح عن حبهما لبعضهما البعض، وتضمن منشوره بـ «إنستجرام»، قائلا: «عيد حب سعيد يا حبيبتي باتراليكا، لن تكتمل حياتي بدونك، شكرا لانك جعلتي حياتي مكتملة، شكرًا لك على تحفيزي دائمًا على القيام بعمل أفضل، شكرا لك على جعلني دائما أضحك بجنون».

أول لقاء كان فيلم «City Lights»

قام راج كومار راو، بتقديم خاتم الزواج لـ باتراليكا بطريقة رومانسية رائعة، ونزل على ركبتيه، وقدم لها الخاتم، واتفقا الثنائي أن يرتدوا اللون الأبيض، وارتدى راج كومار راو،«كورتا» بيضاء وهي الملابس الهندية التقليدية، وكان لقائهما الأول، أثناء مشاركتهما معا بـ فيلم «City Lights».

راجكومار في فيلم «تلاش» مع عامر خان

قدم راج كومار راو، العديد من الأفلام الهندية الناجحة، كما أنه من أبرز نجوم بوليوود، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبرى، ويعد من أكثر النجوم كفاحا، حيث أنه بدأ من الصفر، بداية من تقديمه لدور كومبارس صامت، لقيامه بالأدوار الصغيرة، التي كان أبرزها مشاركته في فيلم «تلاش» مع عامر خان.

يبدو أن عالم بوليوود يعيش في حالة من قصص الحب، حيث إن هناك زواج رانبير و عاليا بهات، وأيضا علاقة حب فيكي كوشال وكاترينا كيف، بجانب اعتراف كاران كوندرا بحبه لتيجا سواي.