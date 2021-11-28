موعد حفل زفاف «كاترينا وفيكي» و«رانبير وعاليا».. يشهد طقوسا هندية

يودع الثنائي فيكي كوشال وكاترينا كيف، العزوبية مع انتهاء عام 2021، حيث تم تحديد موعد زواجهما يوم 9 ديسمبر المقبل، وسوف تبدأ فعاليات الزفاف منذ يوم 7 و8 ديسمبر، التزاما بالطقوس الهندية، وأبرزها حفل السانجيت والحناء.

وتدوالت الأقاويل والشائعات، حول علاقة فيكي كوشال وكاترينا كيف، لكنهما فاجآ الجمهور والمتابعين بموعد زواجهما في ديسمبر المقبل، وقد أقيم حفل خطبتهما في الديوالي، أوائل شهر نوفمبر، كما صرحا لموقع «بينك فيلا».

تفاصيل زواج فيكي كوشال وكاترينا كيف

وسوف يتم حفل زفاف فيكي كوشال وكاترينا كيف، على الطريقة البنجابية، في ولاية راجستهان، وتم حجز قصر فخم لإجراء حفل الزفاف الخاص بهما، وفقا لتصريحاتهم لموقع «بينك فيلا».

كما قاما الثنائي بتأجير شقة يتخطى إيجارها «لاك ونصف» شهريا، بالعمارة نفسها التي تمكث بها أنوشكا شارما وزوجها فيرات كوهلي، وفقا لما نشر في موقع «بينك فيلا» الهندي.

وسوف يقدم الفنان الهندي سيدهارت مالهوترا، عرضا راقصا مع الممثلة الهندية أدفاني، في حفل السانجيت الخاص بزفاف فيكي وكاترينا.

وأكد الثنائي أن هناك العديد من مشاهير بوليوود، تم دعوتهم لحضور الزفاف براجهستان، وأبرزهم، سلمان خان وكاران جوهر وفرح خان، ويشيانك كيتان، وسيدهارت مالهوترا، وأدفاني، والعديد من أصدقائهم من الوسط الفني.

دعوة سلمان خان

كما صرحا أنهما برغم دعوة سلمان خان، المقرب لهما، إلا أنه ربما لم يستطيع الحضور، بسبب تواجده في الإمارات، وربما لم يستطيع العودة، لمشاركتهم فرحتهم بزفافهم.

وعلى الصعيد الآخر، قاما الثنائي رانبير كابور وعاليا بهات، بنفي موعد زواجهما في ديسمبر، كما تدوالت الأخبار، ولكن صرحا بأن حفل زفافهما سيكون في شهر يناير المقبل، وسط أجواء احتفالية خارج الهند، بإيطاليا، وفقا لما صرح به في موقع «بينك فيلا» الهندي.