أسعار السيارات اليابانية بعد زيادتها.. 12 ألف جنيه ارتفاعا في سوزوكي سياز

يعاني سوق السيارات من زيادات متكررة في أسعار السيارات منذ ظهور أزمة الرقائق الإلكترونية، وخفض إنتاج العديد من المصانع.

أسعار السيارات اليابانية بعد زيادتها

وشهدت كافة شركات السيارات، زيادة في أسعارها، وخلال السطور التالية، تستعرض الوطن السيارات اليابانية التي شهدت زيادة خلال نوفمبر 2021:

- وبلغت زيادة سعر السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022، 5 آلاف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV، وتتوافر في السوق المصري بفئتين، والفئة الأولى بسعر 335 ألف جنيه، والثانية بسعر 360 ألف جنيه.

- وصلت زيادة أسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022، إلى 5 آلاف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، وبلغ سعر الفئة الأولى 430 ألف جنيه، والثانية 465 ألف جنيه، والثالثة 505 آلاف جنيه، والرابعة 555 ألف جنيه.

- شهدت السيارة سوبارو XV 2022، زيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه، وتتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وجاءت الفئة الأولى بسعر 434.900 جنيه، والثانية بسعر 479.900 جنيه، والثالثة بسعر 514.900 جنيه.

- شهدت السيارة سوزوكي سياز، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئة واحدة زيادة 12 ألف جنيه، في سعرها، ليصل إلى 277 ألف جنيه.

- ووصلت الزيادة في سعر السيارة سوزوكي اسبرسو إلى ألف جنيه، وتتوافر في السوق المحلي بفئة واحدة يصل سعرها إلى 149.900 جنيه.

- وشهدت السيارة سويفت ديزاير، زيادة 3 آلاف جنيه، وتتوافر داخل السوق المحلي، بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، جاءت الفئة الأولى بسعر 179 ألف جنيه، والثانية بسعر210 آلاف جنيه، والثالثة بسعر 219 ألف جنيه.