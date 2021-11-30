مسؤول بشركة «فوب» التشيكية: صنعنا سيارات دفع رباعي ذاتية التحكم

قال منير البكار، مدير التجارة الخارجية لشركة «فوب» التشيكية، التابعة للحكومة التشيكية، والمشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، إن الشركة تابعة لهيئة التصنيع العسكري لوزارة الدفاع التشيكية، مؤكدا أن مشاركة الشركة في معرض «إيدكس» في مصر يعتبر فرصة وثيقة لتعزيز التعاون مع مختلف الدول والاطلاع على التقنيات الحديثة في الأسلحة.

«البكار»: المعرض يعتبر فرصة وثيقة لتعزيز التعاون مع مختلف الدول

وأضاف «البكار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة تعمل على نقل التكنولوجيا على المستوى المحلي والدولي، موضحا أنها تعمل على إعادة إعمار الدبابات وتطوريها وفق التقنيات الحديثة، مؤكداً أن الشركة تعمل على تصنيع المعدات العسكرية المستخدمة في الجيش التشيكي، وإعادة وإصلاح المعدات وإنتاج المعدات التي تتطلبها وزارة الدفاع التشيكية، موضحاً أنه تم افتتاح فرع جديد للشركة متخصص في نقل التكنولوجيا لمختلف أنحاء العالم.

وتابع منير البكار، أن الشركة صنعت عربة دفع رباعي ذاتية التحكم وتعمل على تأمين ما يقرب من 50 كيلو متر مربع، وتم تزويدها برشاش وكاميرا مراقبة وهي تعتبر أحدث التقنيات التي توصلت إليها الشركة في عمليات تصنيع المعدات العسكرية، لافتاً إلى أنه هناك تعاون وثيق مع السلطات النمساوية وعلى أساسه تم تصنيع ناقلة للجنود مزودة بتقنيات دقيقة للغاية.

مدير التجارة الخارجية: صنعنا ناقلات للنفط للطائرات في المطارات أو ميادين القتال

ونوه مدير التجارة الخارجية لشركة «فوب» التشيكية، إلى أن الشركة بها مجموعة من المتخصصين والتقنيين على أعلى مستوى، مؤكداً: «بناخد الدبابة القديمة ونعملها إعادة إعمار بأحدث التقنيات تطلع كأنها جديدة»، موضحاً أنه تم تصنيع ناقلات للنفط للطائرات في المطارات أو ميادين القتال.