حريق في مصنع أخشاب بالشرقية.. والدفع بـ 9 سيارات إطفاء

شب حريق في مصنع أخشاب في منطقة أنشاص الرمل، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فيما دفعت الحماية المدينة بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد تلقي المركز بلاغا بنشوب حريق في مصنع أخشاب في منطقة أنشاص الرمل التابعة لدائرة المركز ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد 9 سيارات إطفاء بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية، للسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، كما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.