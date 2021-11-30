مياه الإسكندرية توفر سيارات خدمة العملاء المتنقلة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، بداية من غد الأربعاء، الأول من ديسمبر، ولمدة أسبوعين، وذلك عبر مكانين في منطقة وسط وشرق، كما توفر الـ 4 خدمات الرئيسية التي تقدمها المراكز الثابتة التابعة لشركة مياه الشرب، وأبرزها التعاقد على عدادات، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الإسكندرية، وذلك تسهيلاً على المواطنين بدلاً من الذهاب إلى المقرات الثابتة.

أماكن ومواعيد السيارات المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية

توجد أولى السيارات المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية، عبر سيارة رقم 2 شرق، في أول شارع المعهد الدينى في منطقة العصافره قبلى، وذلك من أول ديسمبر ولمده أسبوعين، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ويتم التواصل عبر ذلك الرقم: 01275918005 .

وتوجد ثاني السيارات في سيارة وسط أمام فندق آمون بمنطقة المنشية، وذلك وفي الفترة من أول ديسمبر ولمدة 5 أيام، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ويتم التواصل عبر ذلك الرقم 01275918001 .

خدمات تقدمها السيارات المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية

تقدم السيارات المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية جميع خدمات الشركة المتمثلة في: «تعاقد على عدادات، استقبال شكاوي، دفع فواتير، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع».

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.