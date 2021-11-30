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محمود مسلم

عاجل.. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار في مدرسة ثانوية بأمريكا «فيديو»

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رؤى ممدوح
10:38 م | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

أعلنت الشرطة الأمريكية، قبل قليل، مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار في ثانوية أكسفورد العامة في ولاية ميشيغان، وأنه جرى اعتقال المشتبه به، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الشرطة إن وقوع إطلاق النار تم قبل الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة وفرق الإسعاف إلى الموقع، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال المشتبه به الرئيسي، وأنه لا يوجد مشتبه بهم آخرون. 

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