مستشار الرئيس: «أوميكرون» غير موجود في مصر.. «بس هييجي بنسبة 100%»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن متحور كورونا الجديد، الذي ظهر في جنوب أفريقيا «أوميكرون»، لم يتم رصده في مصر في أي حالات مصابة، ولم يدخل مصر حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن مسألة دخوله أو عدم دخوله، قضية لا يجب أن تُشغلنا كثيرًا، لأن هذا المتحور سيدخل مصر خلال المرحلة المقبلة، «أوميكرون هييجي مصر بنسبة 100%، ونعمل على تقليل الإصابة به قدر الإمكان».

«أوميكرون» بدأ يُرصد في بعض بلدان أوروبا

وأضاف «تاج الدين»، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، عبر خاصية «زوم»، أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، الذي ظهر في ووهان الصينية، لديه القدرة على التحور والتغير باستمرار، وذلك من أجل أن يستطيع التعامل مع مقاومة الجسم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المتحور الجديد «أوميكرون» بدأ يُرصد في الكثير من الدول حول العالم، وخاصة دول أوروبا.

لا توجد معلومات كاملة عن متحور «أوميكرون» حول العالم

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه لا توجد معلومات كاملة عن متحور «أوميكرون» حول العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك دراسة للمتحور الجديد، لتحديد كيفية التعامل معه الفترة المقبلة، وكافة المعلومات حول المتحور الجديد احتمالية، كما أنه من المهم العمل على إبعاد فرص وصوله بشكل كبير، وكذا بحث حجم انتشاره ورصد مدى فاعلية اللقاحات تجاهه.

مصر لا تزال في الموجة الرابعة

وأوضح أنه لا يُعرف حتى الآن غير وجود المتحور نفسه، بينما تدرس اللجان الفنية حاليًّا سلوكيات هذا الفيروس وكيفية التعامل معه، وكل المعلومات المتداولة بشأن المتحور الجديد تسير في فلك الاحتمالات، سواء بشأن حجم انتشاره أو قوة تأثيره، وحالة الفزع الناجمة عن المتحور الجديد مبررة في ظل التعامل مع مجهول، لكنه دعا إلى عدم الهلع من هذا المتغير، مؤكدًا أن مصر لا تزال في الموجة الرابعة، وأن هناك حالات متفاوتة بين بسيطة وقوية ويتم التعامل معها، معقّبًا: «لا نزال في وسط البحر.. وكل ما علينا الترقب والاحتراز».