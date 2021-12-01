ديبكا بادكون ورانفير سينج في فيلم «83» يشعلان السوشيال ميديا

أثار مظهر النجمين الهنديين ديبكا بادكون ورانفير سينج، في فيلمهما القادم «83»، الجدل حول التشابه الكبير بينهما وبين الشخصيات الحقيقية، حيث إن فيلم «83»، يدور حول قصة لاعب الكريكت كابيل ديف، وتقوم ديبكا بالفيلم بدور زوجته رومي ديف.

تشابه كبير بين أبطال الفيلم والأبطال الحقيقيين

تداول رواد التواصل الاجتماعي، صور مقارنة ديبكا ورانفير، بالأشخاص الحقيقيين، معترفين بتقارب الشبه بين الشخصيات، وأن البطل هو المكياج الذي جعل المستحيل ممكنا، حيث إن رانفير وديبكا، بعيدان كل البعد عن مظهر رومي وديف الحقيقيين.

كما يتوقع رواد التواصل الاجتماعي، أن الحب الحقيقي بين رانفير وديبكا، بالحياة الواقعية، سوف يساعد على نقل قصة حب ديف كابل ورومي ديف بالفيلم، وأنهما الاختيار الأمثل للقيام بفيلم «83».

كما أشاد النقاد بموهبة رانفير سينج وديبكا، والكيمياء بينهما، التي تجعل أي فيلم ناجحا، وأن أنجح أفلامهما، حتى قبل زواجهما، كان الثنائي معا، وأشهرها، «باجيرو ماستاني، ورام ليلا»، وبعد زواجهما ومشاركتهما في فيلم «بادمافاتي» معا نتج عنه إعصار فني، وفقا لما نشر في موقع «هندوستان تايمز».

الجمهور لـ ديبكا «لايق عليكي موضة الثمانينات»

كما أثنى الجمهور والمتابعون على مظهر ديبكا، وابتسامتها الرائعة، معلقين، «لايق عليكي موضة الثمانينيات».

يعد فيلم «83» هو التعاون الرابع بين ديبكا بادكون وزوجها رانفير سينج، حيث إنهما تعاونا لأول مرة في فيلم «رام ليلا»، ومن ثم شاركا معا في «باجيرو مستاني»، ووقعا في الحب وتزوجا.

ومن ثم تجدد مشاركتهما معا بعد الزواج في فيلم «بادمافاتي»، وحاليا يبهران الجمهور معا، منذ الكشف عن مظهرهما بفيلمهما الجديد «83».

تفاصيل فيلم «83»

وأعلن رانفير سينج موعد إطلاق فيلم «83»، يوم 24 ديسمبر2021، باللغات الهندية والتاميلية والتيلجو والكانادا والمالايالامية، وأيضا بـ3D، يتحدث عن السيرة الذاتية لـ لاعب الكريكت الشهير، كابيل ديف رملال نيخانج، الذي يعتبر واحدًا من أفضل لاعبي الكريكت في تاريخ الهند، وكان قائد المنتخب الهندي للكريكت عام 1983، وحصلت الهند على كأس العالم حينها.