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مارك فوتا لـ«الوطن»: محمد صلاح كان يستحق المركز الثاني في الكرة الذهبية

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الوطن
11:37 م | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
مارك فوتا

مارك فوتا

يرى الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن النجم الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، تعرض للظُلم في ترتيب قائمة اللاعبين بالكرة الذهبية، موضحًا أنه لا يجب أن يحصل على المركز السابع.

وقال فوتا، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن ليونيل ميسي لا يستحق الحصول على الكرة الذهبية، خاصة أنه لم يظهر بالصورة الجيدة مع برشلونة أو باريس سان جيرمان.

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