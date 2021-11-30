دروجبا لـ ميسي: أول مرة تفوز بالجائزة بسبب إنجازاتك مع الأرجنتين

داعب الإيفواري ديدييه دروجبا، نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب الإعلان عن فوز النجم الأرجنتيني بلقب الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، والذي جاء في المركز الثاني.

وقال دروجبا، مقدم حفل جوائز فرانس فوتبول، لميسي عقب تسليمه جائزة الكرة الذهبية ضاحكًا: «لأول مرة تفوز بالجائزة بفضل إنجازاتك مع المنتخب الأرجنتيني، وحصد كوبا أمريكا».

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