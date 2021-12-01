12 تصريحا لـ مروان خوري: دخلت 5000 علاقة رومانسية قبل خطوبتي

حل المطرب اللبناني مروان خوري ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC» وتحدث خلال اللقاء عن طفولته ووالدته وأخواته وبداياته الفنية وخطيبته، وأبرز ما ذكره مروان خوري خلال اللقاء نرصده لكم كما يلي:

خوري: موهبتي الموسيقية ظهرت في سن 11 سنة

1- وأنا صغير كنت أعاني من مشاكل صحية كبيرة وصعبة في المعدة بعمر سنة ونص سنتين وطلعت منها خلوا فيه حماية أكتر واهتمام وكنت رقيق جدا.

2- موهبتي الموسيقية ظهرت في سن 11 سنة وأمي كانت بتدور على امتداد لها لأنها كانت بتحب تغني.

3- كان عندي خجل جدا وكنت عصبي وأشبه طفولتي بالثنائية بين الخجل والانزواء والعصبية غير الطبيعية وإذا لم يعجبني شيء كنت أكسر وأرمي الأغراض ولما وصلت لعمر البلوغ وصلت للشخصية الحالية ومشيت عليها.

4- الحلاوة كانت بتخلق لي مشاكل مع زملائي وكنا في المدرسة كله صبيان وكان شعري أشقر وأمي تطول لي شعري كتير وكان عندي تكاويني ناعمة وكان عندي ملامح ناعمة وكانوا بيستغلوا الموضوع وكانوا بيخلوني أعمل دور بنت في الرقص مع زميلي في المدرسة.

5- مصر ذاكرتنا وذاكرتي الفنية هي مصر وأمي هي التي رتبتني على الموسيقى المصرية وأمي كانت صوتها حلو وكانت تغني لصباح.

6- قدمت في دار الأوبرا عام 2005 أيام رتيبة الحفني وحصلت على تكريمات كثيرة.

7- بدأت العمل كملحن منذ عام 1999 وبدأ الغناء عام 2004.

8- كنت مصرا على الحب والرومانسية وخطبت بعدما أحبيت خطيبتي ندى وفيها مواصفات حلوة كتير تفهم وأحب وجهها وعيونها كيف بيحكوا الحب ما له أجوبة الشخص اللي بتحبه بعدين تكتشف ليه حبيته.

9- دخلت 5000 علاقة رومانسية قبل خطوبتي.

10- قابلت خطيبتي وكان فيه أصدقاء مشتركين موجودين بينا وطلبت رقمي وأعطيتها رقمي وتعارفنا وصرنا 4 سنين وعانت معي كثيرا وأنا بحاجة للوقت وأنا غير منظم الوقت.