محمود عبدالمغني: أنا أهلاوي.. ومحب لآل البيت

حل الفنان محمود عبدالمغني ضيفًا على الإعلامي «عمرو خليل»، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، في لقاء تحدث خلاله «عبدالمغني»، عن مسيرته الفنية وأبزر عاداته وتفاصيل حياته الأسرية.

محب لأهل البيت والصالحين

وكشف «عبدالمغني»، أنه محب لأهل البيت ودائم الزيارة لأضرحتهم: «بحب السيدة نفيسة والناس بتشوفني كتير فجرًا، وبحب أروح عند سيدي صالح الجعفري، بروح عند مكان طاهر وجميل وناس كتير في العالم بيحسدونا عشان عندنا بقيع آخر من أولياء الله الصالحين ومن آل البيت».

علاقته بأسرته

وتحدث عبدالمغني عن علاقته بأبنائه مشيرًا إلى أنه تعلم من والدته الصعيدية أهمية الترابط الأسري: «علاقتي بولادي اتعلمتها من أمي، وأمي ست صعيدية كان أهم حاجة عندها الترابط بين أفراد الأسرة».

سبب مشاركته في مسلسل السيدة زينب

وكشف عن سبب مشاركتة في مسلسل السيدة زينب، قائلا: «الإسم خطفني وحي السيدة زينب حي قديم وعريق والأحياء القديمة لها أصل وعدى عليها عباقرة وبسطاء».

المشاركة في الأعمال الوطنية

وأكد «عبدالمغني»، أنه لم يشارك في أعمال وطنية بسبب عدم عرض أدوار عليه مؤكدًا رغبته في المشاركة، وأشاد بفيلم الممر، مضيفًا: «أنا وطني وفخور إني مصري وفخور جدا جدا جدا»، موضحا أنه يشارك في فيلم «السرب»، الذي يناقش ما حدث في مدينة درنة الليبية: «فيه أعمال حلوة في الطريق بداية من وش تالت مع حنان مطاوع، وفيه أعمال قبل رمضان وفيه أعمال في رمضان وكنت أتمنى اشتغل مع محمود عبدالعزيز».

مشجع أهلاوي

ولفت «عبدالمغني»، إلى أنه مشجع للنادي الأهلي: «أنا أهلاوي وأتشرف وأهلاوي مش متعصب، بحب كيان النادي الأهلي ولا أرتبط بأسامي لكن مرتبط بكيان»، مشددًا على عدم التعصب وحبه لنجوم ولاعبي نادي الزمالك.