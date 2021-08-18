محمود عبدالمغني عن «السرب»: «يتناول قصة عشتها وتأثرت بها شخصيا»

كشف الفنان محمود عبدالمغني، عن سر حماسته الكبيرة لفيلم «السرب» المنتظر طرحه بالسينمات، مؤكدا أنه لا يتعامل مع هذا الفيلم على أنه عمل فني يقدم به دور ما أو شخصية، لكنه يعتبر ما قدمه بالفيلم، بمثابة ما يقدمه الجندي في الحرب، موضحا أن ذلك يرجع بأن القصة التي يتناولها هذا الفيلم عاشها هو شخصيا كمواطن، وتأثر بها بدرجة كبيرة تصل إلى حد الاشمئزاز، منبها أنه كبني أدم وإنسان طبيعي بالتأكيد لن يرضى بأي حال من الأحوال بما حدث مع المصريين في بمدينة درنة الليبية، قائلا: «فالبنسبة ليا كان في غل، إنك عايز تاخد بالتار وعايز تاخد حق الناس دي، ودول مش ناس دول أخواتك وأهلك وناس، وهما عزل ويحصل فيهم ده».

محمود عبدالمغني: ما حدث للمصريين بدرنة ليس له صلة بأي دين ولا عرف

وأضاف «عبدالمغني»، خلال استضافته اليوم الأربعاء، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، أن ما حدث للمصريين بتلك الواقعة ليس له صلة بأي دين أو أي عرف، كاشفا أن كل من شارك في هذا العمل الفني كانوا متحمسين للغاية ويريدون أن يساعدوا في تأريخ ما حدث بتلك الواقعة.

محمود عبدالمغني: الفيلم سيحدث ضجة كبير حينما يطرح بالسينمات

وأشار الفنان، إلى أنه يتوقع أن يحدث هذا الفيلم ضجة كبيرة، حينما يطرح بدور العرض السينمائية.

محمود عبدالمغني: أنا مزاجنجي وممكن مشتغليشي لو الدور مش هينفيد الناس

ولفت «عبدالمغني»،إلى أنه شخصية مزاجية بشكل كبير ويحرص دائما على تقديم الأدورا فقط التي ستفيد الناس، متابعا: «أنا مزاجنجي جدا، وممكن أقعد كتير مشتغليش طالما دور مش هيفيد الناس»، موضحا أن هذا عادة ما يتسبب في عدم عمله لسنوات متتالية أحيانا.

ونبه أن علاقة كبيرة من الاحترام تجمعه بجماهيره، ولهذا يحرص دئاما أن ينتقي كل دور يقدمه حتى يحافظ على هذا الاحترام.

وأردف أنه يحرص دائما على التعامل ببساطة وتواضع في كل الأمور، لأنه يرى أن التكبر كان سببا في سقوط الكثير من النجوم.

فيلم «السرب» من بطولة كوكبة كبيرة من الفنانين بينهم أحمد السقا وشريف منير ومحمود عبدالمغني وأسر ياسين وكريم فهمي وأخرون، ويتناول الفيلم قصف الجيش المصري لمواقع داعش بمدينة درنة اليبية ردا على نحر عناصر داعش 21 مصري.