«قومي المرأة» يشيد بقرار معالجة السيدات مجانا في مستشفيات الشرطة

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بقرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوجية قطاع الخدمات الطبية التابع للوزارة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على السيدات بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر ومحافظتى الإسكندرية وأسيوط، ضمن حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

القرار يأتي استكمالا لجهود الدولة في دعم المرأة

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بهذا القرار، الذي يأتي استكمالا لجهود الدولة المصرية في دعم المرأة، ويؤكد الدعم والمساندة الدائمة من وزارة الداخلية لها، والمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية لها، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية، خاصة في مجال الرعاية الطبية.

يذكر أن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قد خصص أول 3 أيام من الحملة، خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر المنصرم، لتوقيع الكشف الطي على السيدات بمستشفيات الشرطة في العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وأسيوط، مجانا بالفترة المسائية «من الساعة 5 حتى 8 مساءً».

وجرى استقبال عدد من السيدات بالعيادات الخارجية في المستشفيات المشار إليها، ووقع الكشف الطبى عليهن.