مدبولي: مصر نجحت بفضل الإصلاحات الاقتصادية في اجتياز تحديات كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مصر عملت بدأب خلال الأعواد الماضية لتأمين مصادر الطاقة للازمة لبرنامجنا التنموي الطموح، واستطاعت وضع أقدامها على الطريق السليم لتأمين مصادر متنوعة من الطاقة من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية.

مصر تحركت خلال السنوات الماضية بخطى سريعة لتحفيز الاقتصاد وفق رؤية واضحة

وأضاف رئيس الوزراء، أنَّ مصر تحركت خلال السنوات الماضية بخطى سريعة لتحفيز الاقتصاد وفق رؤية واضحة ومحددة وعملية استندت لخارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة مع القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية، ومعالجة مشكلات متراكمة على مدار عقود سابقة».

وأضاف مدبولي، خلال منتدى الأعمال المصري الإسباني، أنَّ مصر نجحت بفضل تلك الإصلاحات في اجتياز التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، واستطاعت الصمود في وجه التداعيات الصعبة التي تسببت بها الجائحة، بل كانت من الدول المعدودة في العالم، التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية بلغت 3.3% خلال العام الماضي، من المتوقع زيادتها خلال العام الجاري 2021-2022.

مدبولي: جزيل الشكر للأصدقاء بأسبانيا لإهداء مصر مليون و580 ألف جرعة لقاح إسترازنيكا

وتابع: «لا يفوتني التعبير عن جزيل الشكر للأصدقاء في أسبانيا لإهداء الحكومة الأسبانية مليون و580 ألف جرعة من لقاح إسترازنيكا المضاد لفيروس كورونا تضامنا مع مصر ودعما لجهودها لمواجهة تداعيات الجائحة وحماية لأبناء شعبنا».

وشرح مدبولي، أنَّ الحكومة المصرية لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة، تتمثل أهم أهدافه الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، والعودة لمعدلات النمو ما قبل كورونا، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة، ومنها تطوير جميع القرى المصرية خلال 3 سنوات بتكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليار جنيه وتبطين وتطهير الترع، بطول 20 ألف كيلو متر وتحديث نظم الري لـ4 ملايين فدان وتطوير المدن القائمة بالكامل والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدة القائمة وتوطين صناعة السيارات الحديثة التي تعمل بالغاز والكهرباء.