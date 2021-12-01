مصر في المركز الـ36 عالميا بمؤشر العلامات الوطنية لقياس سمعة دول العالم

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ترتيب مصر في مؤشر إنهولت- إبسوس للعلامات الوطنية، الصادر عن مؤسسة إبسوس عام 2021؛ حيث استقر مركز مصر في المرتبة الـ36 من بين 60 دولة عام 2021، مسجلة 56.88 نقطة، مثلما جاءت أيضًا في المركز الـ36 من بين 50 دولة عام 2020 بحصولها على 53.92 نقطة.

المؤشر يجمع أكثر من 60 ألف مقابلة عبر الإنترنت في 20 دولة

المؤشر يهدف إلى قياس وتتبع صورة وسمعة دول العالم؛ وهو يقيس فى كل عام كيف يتم النظر إلى 60 دولة على عدة مستويات مختلفة تتضمن حوكمة الدولة، والسياحة، والاستثمار، والثقافة، والهجرة، وموقف الصادرات، حيث يجمع المؤشر أكثر من 60 ألف مقابلة عبر الإنترنت في 20 دولة مع أشخاص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، لتعكس البيانات الخصائص الديموغرافية الرئيسة بما في ذلك العمر والجنس.

ألمانيا تستحوذ على المركز الأول في المؤشر على مستوى العالم

واستحوذت ألمانيا على المركز الأول في المؤشر على مستوى العالم، تلتها كل من كندا واليابان في المركزين الثاني والثالث، وإيطاليا، والمملكة المتحدة على التوالي.