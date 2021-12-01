سقوط أمطار خفيفة ببعض مناطق كفر الشيخ وإعلان حالة الطوارئ

تعرضت مناطق متفرقة في محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، لسقوط أمطار خفيفة عقب وجود سحاب وغيوم بالسماء تزامنا مع النوة «قاسم»، ورفعت المحافظة برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، حالة الطوارئ، لمواجهة تقلبات الطقس السيئ بينما طالبت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى بسرعة التعامل مع المياه إن وجدت مع سرعة رفع حالة الطوارئ وإخطار غرفة عمليات المحافظة بأي طارئ قد يحدث للمرافق العامة، كما وجه بتكثيف حملات النظافة خاصة أمام المصالح الحكومية والمدارس تسهيلا على المواطنين والطلاب، فضلا عن تسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية.

طوارئ بالمحافظة لمواجهة الطقس السيئ

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجهًا بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما شدد محافظ الإقليم، على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن.

وطالب محافظ كفر الشيخ، بضرورة مراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية، والاستعداد لأي سيناريوهات؛ فضلا عن نشر توقعات هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحات مجالس المدن والقرى لإعلام المواطنين بها.

مرور كفر الشيخ يطالب باتباع الإرشادات المرورية

وفي نفس السياق، طالبت إدارة مرور كفر الشيخ، السائقين على الطرق العامة والفرعية والدولية، بتوخي الحذر وخفض السرعات، تزامنا مع توقعات سوء الطقس، مناشدة باتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على أرواحهم وأرواح الركاب.