إندونيسيا تخطط لمضاعفة التعاون مع مصر بعد زيادة حجم التبادل التجاري

أكد «محمد آجي سوريا»، نائب سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، أن هناك إصراراً كبيراً لدى حكومته على تعظيم التعاون الاقتصادي تجارياً وصناعياً واستثمارياً مع الدولة المصرية، تزامناً مع مرور 75 عاماً على بدء العلاقات بين البلدين، موضحاً أنه السنوات الطويلة المماضية شهدت تحقيق الكثير من النجاحات من خلال العمل المشترك، آملا في تحقيق المزيد على الصعيد الحكومي والشعبي.

زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأشار نائب السفير، خلال احتفالية «يوم القهوة الإندونيسية»، التي شهدت حضورا من قبل رجال الأعمال في البلدين، إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضية لاحظنا أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين عادة ما يزيد عن مليار دولار، موضحاً أنه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 47.5% ليصل 1.12 مليار دولار مقارنة بـ761 مليون دولار عن الفترة ذاتها من عام 2020.

وأضاف أن الأمر المثير بشأن حجم التبادل التجاري بين إندونيسيا ومصر عام 2021، أن إجمالي الصادرات من إندونيسيا إلى مصر زاد بنسبة 46.7%، كما زادت أيضاَ صادرات مصر إلى إندونيسيا بنسبة 53%، ولاحظنا أن السلع الرئيسية المُصدرة من كلا البلدين في قطاع الزراعة.

749 مليون دولار إجمالي الصادرات الإندونيسية من قطاع الزراعة لمصر

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي الصادرات الإندونيسية من قطاع الزراعة لمصر 749 مليون دولار ليمثل 72% من إجمالي قيمة الصادرات الإندونيسية إلى مصر والتي بلغت 1.03 مليار دولار.

وأوضح أن المنتجات الزراعية الرئيسية التي تصدرها إندونيسيا إلى مصر تشمل زيت النخيل الخام بنسبة 61%، حبوب قهوة بنسبة 5%، المطاط 1.2%، زيت جوز الهند 1.18%، مكسرات وبودرة جوز الهند 0.093%، وفي المقابل فإن الصادرات المصرية الرئيسية من المنتجات الزراعية إلى إندونيسيا هي التمور 17.04%، الموالح 2.3%، زيت الزيتون 1.06%، العنب 0.82%، ويعكس إجمالي الصادرات والوارادات مدى التعاون بين مصر وإندونيسيا المبني على التكامل وليس فقط سد الاحتياجات أو التنافس.

مباحثات مع وزارة الزراعة المصرية لتعزيز التعاون الثنائي

وشهد اللقاء المهندس محمد عبد الرحمن بركة رئيس مجلس إدارة البركة للتجارة والمقاولات، وعضو مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، وديوانتي بومبوكو، رئيسة بلدية باتو-مالانج، وإيرمان الملحق التجاري بالسفارة، ودادانج رحمات المستشار الاقتصادي، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين، فضلاً عن وفد من وزارة الزراعة الإندونيسية برئاسة بامبانج، نائب الوزير ومدير عام وكالة الحجر الزراعي في إندونيسيا الذي كشف عن مباحثات مع وزارة الزراعة المصرية لتعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً أن مصر تعتبر مركزاً لدخول السوق الأفريقي.

وأشار نائب الوزير، إلى أن الصادرات الإندونيسية من المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة إلى مصر تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي قيمة الصادرات الإندونيسية إلى مصر ومن بين أكبر السلع التصديرية زيت النخيل الخام، القهوة، الكاكاو، البهارات، وجوز الهند بإجمالي قيمة 767.5 مليون دولار.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرحمن بركة رئيس مجلس إدارة البركة للتجارة والمقاولات، وعضو مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، أن فرص النمو في العلاقات التجارية والاقتصادية تظل دوماً واعدة بين الجانبين في ظل ما تملكه الدولتين من مقومات، مطالباً مجتمع الأعمال بإقامة شراكات في كافة المجالات.

وفي السياق، أكد الملحق التجاري بسفارة إندونيسيا بالقاهرة إيرمان آدى بوروانتو مفتي، أن زيارة وفد وزارة الزراعة بإندونيسيا لمصر جاء انطلاقا من عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال الزراعة، مؤكداً أن العلاقات الوطيدة بين الشعبين تأتي دائمًا على رأس أولويات السفارة لإنجازها بما يخدم الحكومتين ومجتمع الأعمال بالبلدين.