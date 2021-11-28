الإحصاء: 40% زيادة في قيمة الصادرات المصرية لعام2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلوغ إجمالي قيمة الصادرات 29.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2021، مقابـل 21.2 ملـيار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 40.0% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

فيما يلي جدول يبين الزيادة الكبيرة للصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2021 مقارنة بنفس الفترة للأعوام «2014- 2020».

أهم الصادرات

أهم صادرات المجموعات السلعية خلال يناير/ سبتمبر عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020: تركزت أهـم المجموعات السلعية الـتي ارتفعـت صادراتها فـي مجموعـة الوقـود والزيــوت المعدنية، حيث بلغت 8.3 مليار دولار مقابـل 4.2 مليار دولار عـام 2020، تليهـا مجموعـة لدائن ومصنوعاتها «بلاستيك بأنواعه»، حيـث بلغـت 2 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020.

تليها مجموعة الآلات والأجهـــزة الكهـربائيـة والأليــة وأجزاؤها حيث بلغت 1.9 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار عــام 2020، تليهـا مجموعـة الـحديـد والصــلب ومصنوعاتــه حيـث بلغـت 1.7 مليـار دولار مقابــل 724 مليون دولار عام 2020، تليها مجموعة الملابس الجاهزة بأنواعها حيث بلغت 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020، تليها مجموعة الأسمدة بأنواعها حيث بلغت 1.4 مليــار دولار مقابـل مليـار دولار عـام 2020، تليهـا مجموعـة الألومنيوم ومصـنـوعاته والنحاس حيث بلغت 820 مليـون دولار مقابل 506 مليون دولار عام 2020.

تليها مجموعة المحضرات الغذائية «خضروات وفواكه» حيث بلغت 715 مليون دولار مقابل 485 مليون دولار عام 2020، تليها المجموعة السلعية المكونة من «أسمنت وجبس وفوسفات طبيعي» حيـث بلغـت 617 مليـون دولار مقابل 358 مليون دولار عام 2020، تليها المجموعة السلعية المكونة من زجاج ومصنوعاته حيـث بلغـت 432 مليـون دولار مقابل 313 مليون دولار عام 2020.

أهم الدول التي ارتفعت الصادرات إليها

أهم التكتلات الدولية التي ارتفعت الصادرات إليها خلال يناير/ سبتمبر 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020، مجموعة العشرين «G20» حيـث بلـغت 14.1 مليار دولار مقـابل 9.8 مليار دولار عام 2021، يليـها دول الاتحاد الأوربـي حـيث بلـغت 9.6 مليار دولار مقـابل 5.8 مليار دولار عــام 2020.

يليـها مجموعة الدول العربية حـيث بلغت 7.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار عام 2020، يليها مجموعه السبع حــيث بلــغت 6.3 مليار دولار مقـابـل 4.3 مليار دولار عام 2020، يليـهـا دول الاتحـاد الأفريقي حـيث بلـغت 4 مليار دولار مقابـل 2.9 مليار دولار عـام 2020، يليـهـا دول الكوميسـا حــيث بلـغت 2.2 مليار دولار مقـابــل 1.7 مليار دولار عـام 2020، يليـهـا دول حــوض النيــل حـيث بلـغت 1.1 مليار دولار مقابـل 835 مليـون دولار عـام 2020.

أهم الـدول التي ارتفعت الصادرات إليها خلال يناير/ سبتمبر عام 2021 مقابـل نفس الفترة عـام 2020، الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1.8 مليار دولار مقـابــل 1.1 مليار دولار عام 2020، تليها إيطاليا حيث بلغت 1.7 مليار دولار مقابل مليار دولار عام 2020، تليها الهند حيث بلغت 1.7 مليار دولار مقابل 936 مليون دولار، تليها السعودية حيث بلغــت 1.6 مليار دولار مقابـل 1.2 مليار دولار عام 2020.

تليها تركيا حيــث بلغــت 1.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020، تليها مالطا حيث بلغت 1.5 مليار دولار مقابل 608 مليون دولار عام 2020، تليها اليونان حيث بلغت 1.2 مليار دولار مقابل 486 مليون دولار عام 2020، تليها الصين حيـث بلغــت 1.1 مليــار دولار مقابــل 522 مليــون دولار عـام 2020، تليهــا أسبانيــا حيــث بلغـت 1.1 مليار دولار مقابل 610 مليون دولار عام 2020.

تليهـا المملكة المتحــدة حيـث بلغــت 828 مليـون دولار مقابل 549 مليون دولار عام 2020، تليهـا ليبيا حيـث بلغت 711 مليون دولار مقابل 441 مليون دولار عام 2020، تليهـا المغرب حيـث بلغت 513 مليــون دولار مقابــل 344 مليــون دولار عــام 2020، تليهـا فرنسا حيـث بلغــت 590 مليون دولار مقابل 392 مليون دولار عام 2020، تليهـا السودان حيـث بلغت 588 مليون دولار مقابل 328 مليون دولار عام 2020، تليها ألمانيا حيث بلغت 564 مليون دولار مقابل 493 مليون دولار عام 2020.

أهم درجات التصنيع التي ارتفعت صادراتها خلال يناير/ سبتمبر عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020 تركــــزت أهم درجات التصنيع التي ارتفعت صادراتهــا السلع تامة الصنع حيث بلغت14.1 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار عام 2020، تليها المواد الخام والسلع النصف مصنعة حيث بلغت 8.3 مليار دولار مقابـــل 8 مليــار دولار عام 2020.

الواردات المصرية

الـــواردات: بلغـت إجمـالي قيمـة الـواردات المصريــة 61 مليـار دولار خـلال الفـترة من يناير/ سبتمبر 2021 مقابل 52.4 ملـيار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 16 %، وأهـــم الــدول المُصدرة لمصر خلال يناير / سبتمبر عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020: بلغت النسبة المئويـة لأهم عشرين دولة مصدرة لمصر(76%) من إجمالي الواردات المصرية خلال يناير / سبتمبر عام 2021.

وأهم الدول هي دولة الصين بنسبة 16%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 8%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7% تليها ألمانيا بنسبة 5% تليها تركيا بنسبة 4% تليها روسيا الاتحادية بنسبة 4% تليها إيطاليا بنسبة 4 %، تليها الهنـد بنسبــة 3 %، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3 %.

أهم السلع التي استوردتها مصر

أهـــم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر خلال يناير / سبتمبر عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020: وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها حيث بلغت 7.8 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار عام 2020.

آلات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا حيث بلغت 4.6 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار عام 2020.

مجموعة الحبوب (قمح - ذرة - أرز) حيث بلغت 4.2 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار عام 2020.

مجموعة السيارات بأنواعها وأجـزاؤهـا حيث بلغت 4.1 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار عام 2020.