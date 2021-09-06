سفير إندونيسيا من الأقصر: «القاهرة وجاكرتا تربطهما علاقات تاريخية»

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، انعقاد مؤتمر لمناقشة التحديات الاقتصادية والتعافي في ظل حاجة كورونا، داخل أحد الفنادق الشهيرة بالمحافظة، تحت رعاية السفارة الإندونيسية بالقاهرة، بالتعاون مع الغرفة التجارية في محافظة الأقصر، بحضور السفير الإندونيسي في القاهرة، رؤوف لطفي، ومحمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، وزينب السليمي، عضو مجلس النواب، وصلاح فتحي، رئيس غرفة التجارة بالأقصر، ومصطفى محمد سيد، أمين صندوق الغرفة التجارية، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين في مجالات السياحة والتجارة.

السفير الإندونيسي: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وجاكرتا

ويهدف المؤتمر، الذي يواكب انعقاده الاحتفال بالعيد الـ76 لاستقلال إندونيسيا، إلى تبادل الخبرات بين مصر وإندونيسيا، بهدف استعادة التعافي للقطاعات الاقتصادية التي تأثرت نتيجة جائحة كورونا، فضلاً عن السعي نحو تعزيز العلاقة الاقتصادية بين القاهرة وجاكرتا، خاصةً في مجالي التجارة والاستثمار.

وقال السفير الإندونيسي، في كلمته أمام المؤتمر، إن «مصر وإندونيسيا تربطهما علاقات تاريخية في كافة المجالات، ولديهما فرص استثمارية عديدة، يمكن انتهازها، وعلى الرغم من اختلاف المكان، إلا أن البلدين في القلب».

وأضاف سفير إندونيسيا بالقاهرة أن طلاب بلاده من الدارسين في مصر يمثلون بلدهم، ليس فقط في قطاع التعليم، ولكن في القطاعين الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن إندونيسيا نفذت عدة إصلاحات اقتصادية، تشبه الإصلاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى زيادة التعاون في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار، كما دعا الجميع للمشاركة في مهرجان التعافي السياحي لإندونيسيا.

مصر مستعدة لتقديم التسهيلات لزيادة التعاون الاقتصادي

ومن جانبه، أشاد نائب محافظ الأقصر، محمد فتحي عبد القادر، بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإندونيسيا، لافتاً إلى أن البلدين لديهما فرص استثمارية واعدة خلال الفترة المقبلة، وأن مصر مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون والتسهيلات، لزيادة التعاون الاقتصادي، خصوصاً في مجال السياحة.