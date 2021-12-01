شاب ينهي حياته شنقا لفشله في الحصول على فرصة عمل بالفيوم

أيام طوال قضاها «ياسين» يبحث خلالها عن فرصة عمل، لم يجد باباً إلا وطرقه والأمل في عينيه راغبا في عيش حياة هادئة توفر له راتبا شهريا يُمكنه من الانفاق على نفسه، ومساعدة والده في الانفاق على والدته وأشقائه، نظرا لحالتهم المادية السيئة، إلا أن فشله في الحصول على فرصة عمل كان سببا في دخوله إلى نفق الألم النفسي.

حالة نفسية سيئة أدخلته في اكتئاب حاد انتهى بشنق نفسه في سقف غرفته ليتخلص من اليأس والفقر، في مشهد مأساوي فطر قلب والديه.

بلاغ بقيام شاب بإنهاء حياته

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بقيام شاب بإنهاء حياته شنقا بمحل سكنه بمنطقة علواية السعادة بالصوفي بنطاق القسم.

الشرطة تنتقل إلى مكان الواقعة

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان الحادث، ووجدت قوات الشرطة ياسين جمال محمد، 19 سنة، مشنوقاً، ورقبته معلقة في حبل مربوط بسقف الغرفة وجسده يتأرجح في منتصف غرفته، بينما والديه يجلسان يبكيان وتبدو على وجهيهما ملامح الحسرة، وأكدا على أن ابنهما كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب فقرهم وعدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم

جرى استدعاء سيارة الإسعاف، وإنزال الجثة من الحبل، وتم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

أُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه ودفنه في مقابر أسرته.

الثانية خلال 24 ساعة بالفيوم

تجدر الإشارة إلى أنّ تلك هي الحالة الثانية التي شهدتها محافظة الفيوم، خلال 24 ساعة، بعدما أنهت فتاة عمرها 21 سنة، حياتها شنقا، في ظروف غامضة أيضا.