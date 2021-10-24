ربة منزل تنهي حياتها بـ«حبة الغلة» بسبب خلافات زوجية بالفيوم

يوم تلو الآخر، تزداد الخلافات بين المرأة الثلاثينية وزوجها، التي ضاقت ذرعاً من تكرار المشاكل الزوجية التي لا تنتهي، عكس ما كانت تحلم بحياة زوجية هادئة ومستقرة، حتى نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة فأُصيبت بحالة نفسية سيئة ودخلت غرفتها، ووسوس لها الشيطان لتنهي حياتها وترتاح من تلك الحياة السيئة الممتلئة بالمشاكل، دون أن تفكر في أبنائها أو ماذا سيحدث لهم بعد وفاتها، فخرجت من منزلها متوجهة إلى أقرب صيدلية واشترت «حبة حفظ الغلال»، وتناولتها لتنهي حياتها على الفور، ويجدها زوجها جثة هامدة.

وصول جثة سيدة إلى المستشفى

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سنورس المركزي، بوصول جثة سيدة ثلاثينية متوفية، إثر إصابتها بتسمم حاد نتيجة تناول مادة سامة.

الشرطة تعاين الجثة في المستشفى

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث إلى المستشفى، وتبين مصرع ربة منزل ثلاثينية إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناولها مادة سامة «حبة الغلة».

أنهت حياتها بسبب خلافات زوجية

وقال زوج السيدة، إنّهما يعيشان في قرية ترسا بنطاق مركز شرطة سنورس، وأنّ خلافات زوجية نشبت بينه وبين زوجته، ما تسبب في دخولها في حالة نفسية سيئة، وقررت إنهاء حياتها لتتخلص من تلك الحياة، وبالفعل اشترت قرص حفظ الغلة وتناولته، وعثر عليها ملقاة على الأرض ومصابة بإعياء شديد وقيء، وحاول إسعافها بنقلها إلى المستشفى، ولكن عندما وصلا أخبروه أنّها متوفية.

النيابة تصرح بدفن الجثة بعد تشريحها

ونُقلت الجثة إلى مشرحة سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.