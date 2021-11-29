فتاة تنهي حياتها شنقا داخل غرفة نومها في ظروف غامضة بالفيوم

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة والنصف مساء، حينما قاطعت صرخات واستغاثات شديدة لسيدة، حفيف الأشجار في إحدى المناطق التابعة لبندر الفيوم التي تتسم بالهدوء، حيث هرع أهالي المنطقة وتتبعوا مصدر الصوت، ليتفاجأوا بجارتهم تصرخ من هول الصدمة بعدما وجدت جثة ابنتها مُعلقة في سقف غرفتها بواسطة حبل، وقام أحد الأهالي بالاتصال بشرطة النجدة على الفور.

بلاغ بقيام فتاة بإنهاء حياتها

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة حول تلقيهم بلاغاً من أهالي منطقة الحلافي التابعة للقسم، بقيام فتاة عشرينية بإنهاء حياتها شنقاً في سقف غرفتها بواسطة حبل، في ظروف غامضة.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة الرائد أحمد طرفاية رئيس المباحث إلى منزل الفتاة، وتبين أنّها تدعى «م.أ»، 21 سنة، وأنّها أقدمت على التخلص من حياتها بطريقة بشعة، حيث ربطت حبلا في مروحة السقف ثم وضعته حول رقبتها وشنقت نفسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتأرجحت الجثة في السقف حتى عثرت والدتها عليها.

نقل الجثة إلى المستشفى

واستدعت الشرطة سيارة الإسعاف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

التحقيق مع أسرة الفتاة

وجرى اصطحاب والدي الفتاة إلى قسم شرطة أول الفيوم، لسؤالهما حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأسباب تخلص الفتاة من حياتها بتلك الطريقة.