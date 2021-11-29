شاب ينهي حياته شنقا في بني سويف.. «زوجته تركت البيت»

أقدم «زوج» على التخلص من حياته شنقًا داخل منزل أسرته بقرية «بهنموه» في مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، لمروره بحالة نفسية سيئة على إثر خلافات زوجية.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بورود بلاغ بإقدام شاب على التخلص من حياته شنقًا داخل منزل أسرته بقرية «بهنموه» بدائرة المركز.

تفاصيل إقدام زوج على التخلص من حياته في بني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين قيام «عمرو خ.ع» 26 سنة، عامل، مقيم قرية بهنموه بدائرة المركز، بلف حبل حول رقبته وتعليقه في سقف المنزل وشنق نفسه لوجود خلافات بينه وبين زوجته وتركها منزل الزوجية منذ فترة، فقرر التخلص من حياته.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرحت بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

وكانت محافظة بني سويف، شهدت عددا من الحوادث المرورية اليوم الإثنين، أسفر عنها مصرع شخص وإصابة 23 آخرين في عدة طرق مختلفة الأول منها على الطريق الصحراوي الشرقي الذي أسفر عن إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين ميكروباص، والحادث الثاني إثر انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، فيما أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قرب جزيرة أبو صالح.