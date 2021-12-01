رئيس وزراء إسبانيا: أشكر مصر على النمو الذي حققته خلال أزمة كورونا

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إنَّ عام 2020 كان به المزيد من الأمل حول التعاون بين مصر وأسبانيا، مبينًا أنَّ التعافي الاقتصادي بالنسبة لمصر وإسبانيا جاء على يد فيروس كورونا، مؤكّدا أنَّ إسبانيا تعمل بشكل مستمر لضمان تحقيق أهداف التعاون مع مصر.

إسبانيا تعمل بشكل مستمر لضمان تحقيق أهداف التعاون مع مصر

ولفت إلى أنَّه تمّ تخصيص 4 ملايين يورو ثمن لقاحات تم إهدائها لمصر، فمصر كانت من الدول القليلة في العالم التي حققت نموا اقتصاديا في هذه الفترة الصعبة، متابعا «أشكر الدولة المصرية على هذا النمو الذي حققته للتخفيف من آثار فيروس كورونا، وأشكر الشركات العاملة في هذا البلد على مجهودها الذي ساهم في الخفيف من حدة هذه الأزمات التي تسبب فيها فيروس كورونا، وأشكر الشركات الأسبانية التي تعمل بمصر».

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، خلال حديثه بفاعليات منتدى الأعمال المصري الأسباني، المنعقد بالقاهرة برئاسة رئيس الوزراء ونظيره الإسباني، أنَّ حكومة مصر ومنذ عام 2014 تعمل بحماس وحزم لفتح الاقتصاد المصري، ونفذت العديد من الإصلاحات في النواحي الاستثمارية والمالية لتحسين مناخ الاستثمار، كما توضح وتشير التقارير الدولية.

العلاقات التجارية بين البلدين حية ومتنوعة ومرنة وقوية

وأكمل: «العلاقات بين البلدين قوية على الناحية الاقتصادية والتجارية، وعلى الناحية السياسية، فالعلاقات التاريخية بين البلدين قوية جدًا، ونعتبر مصر دولة صديقة جدا، فهي لها علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي، ولها اتفاقات شراكة بين البلدين».

وتابع رئيس وزراء إسبانيا، أنَّ «حجم الصادرات والواردات بين مصر وإسبانيا تأثرت بفيروس كورونا عام 2020، ولكن في عام 2021 جرى التعافي من هذه الأزمة، وفي أغسطس 2021 نمت الصادرات الإسبانية والواردات، وهذا يعني أن العلاقات التجارية بين البلدين حية ومتنوعة ومرنة وقوية ونعمل على تقويتها بشكل أفضل».