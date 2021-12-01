وفد «التخطيط» يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لـ2021-2022 بالقليوبية

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظة القليوبية للمتابعة الميدانية والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالس 2021-2022 بالمحافظة.

وخلال الزيارة، التقى الوفد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء هشام خشبة، سكرتير عام محافظة القليوبية الذى رافق الوفد خلال الزيارة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع.

الوفد يتابع إنشاء وتوسعة نفق سعد زغلول بمدينة بنها

وشملت الزيارة متابعة عدد من المشروعات؛ منها إنشاء وتوسعة نفق سعد زغلول بمدينة بنها، ومشروع إنشاء كوبري على مصرف القليوبية الرئيسي بمدينة بنها، ومشروع استكمال ممشى النيل بمدينة بنها، إضافة إلى متابعة مشروعات استكمال تغطية ترعة الباسوسية بمركز القناطر الخيرية.

الوفد يتفقد مشروع تأهيل وتبطين ترعة الشرقاوية

كما تابع الوفد مشروعات رفع كفاءة كوبري أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، ومشروعات الرصف والتجميل بمحيط قصر محمد علي، ورصف طرق متفرقة بالمراكز والمدن، ومشروع تأهيل وتبطين ترعة الشرقاوية وإنشاء كورنيش على جانبي جسر الترعة بحي غرب شبرا الخيمة.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي محمد رشاد محمد، مدير عام إقليم القاهرة الكبرى، وممدوح لطفي باحث أول بقطاع التخطيط الإقليمي.