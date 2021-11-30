معدلات قياسية لمشروعات «حياة كريمة» بـ36 قرية و148 عزبة.. ومحافظ القليوبية: هنخلص قبل الميعاد

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة، لتوفير حياة أفضل لأهالينا في القرى ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن وعواصم المحافظات، مؤكدا الالتزام كافة الأجهزة والمؤسسات في المحافظة بخطة عمل متكاملة تضمن تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ووفد من مجلس الوزراء، وممثلي مؤسسة حياة كريمة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث أمكانية زيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من المرافق الأساسية في عدد من قرى المبادرة.

معدلات تطوير قرى حياة كريمة بالقليوبية

الاجتماع ناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة تطوير الريف بمركز ومدينة شبين القناطر في 36 قرية و 148 عزبة، وجرى استعراض تقرير تفصيلي عن نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء للمشروعات، ومدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني.

معدلات قياسية لتطوير قرى القليوبية

أوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروعات تطوير بالقرى المستهدفة، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة الجهات المشاركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، لتنفيذ أسرع معدلات قياسية، واستخدام أحدث الوسائل والمعدات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة، وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق، يهدف لتحسين جودة الحياة، وإحداث تغيير جوهري في مستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.