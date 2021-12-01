«الصحة»: مصر ملتزمة بتنفيذ استراتجية مكافحة الإيدز وعلاج المصابين

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مصر بدأت جهودها لمكافحة الإيدز منذ ما يقارب 25 عاما، حيث تم تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالوزارة، مع أول ظهور حالة مصابة بفيروس نقص المناعة البشري، ويهدف البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز إلى التخطيط والإشراف على جميع أنشطه مكافحة الإيدز من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان وجميع القطاعات الحكومية المختلفة والهيئات الدولية وكذلك المجتمع المدني للعمل على تقليل فرص العدوى بالفيروس.

العلاج بالمجان لمصابي فيروس الإيدز

وتابعت الوزارة فى تقريرها الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن الدولة تسعى لتوفير الدعم وتقديم الرعاية الصحية والعلاج للمصابين بالمجان، مشيرة إلى أن تلك الجهود تحافظ على مكانة مصر من حيث ترتيبها كدولة ذات معدل انتشار منخفض لفيروس الإيدز.

وأكدت وزارة الصحة أن مصر تلتزم بشكل تام بتنفيذ الإستراتجية العالمية لمكافحة الإيدز وأهدافها كجزء من الهدف الثالث لأهداف التنمية المستدامة، فيسعى العالم إلى القضاء على فيروس نقص المناعة البشري، من خلال عدة حلول، جاء على رأسها تكييف الخطط والموارد لتسريع مسار الاستجابات الوطنية والوصول لتحقيق استراتيجية 90 - 90 - 90، والتى تهدف إلى الوصول لأكبر عدد من المصابين وتقديم المشورة والعلاج.

برنامج تدريبي للأطباء وتحديث البروتكول العلاجي

واستعرضت الوزارة دورها في مكافحة الإيدز، مشيرة إلى حرصها على توفير العلاج بالمجان لتقليل فرص نقل العدوى، رغم انتشار جائحة كورونا، لافتة إلى تحديث البروتكول العلاجي الذي يتماشي مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، كما أعلنت عن إطلاق برنامج الكتروني خاص بقواعد بيانات الإيدز، وإعداد برنامج تدريبى مستمر للأطباء من أجل بناء كوادر قادرة على تقديم الخدمات الصحية للمصابين.