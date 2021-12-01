«الصحة» تفتح التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا رسميا

فتحت وزارة الصحة والسكان رسميا التسجيل للطلاب بداية من 12 عامًا على موقع تسجيل لقاح كورونا مصرالتابع لوزارة الصحة المصرية، ودعت الوزارة أولياء الأمور للتسجيل للطلاب على الموقع للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم المستهدف لمواجهة أي موجة مرتقبة للفيروس وتعزيز الجهاز المناعي.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية

ومن جهته، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ تطعيم الطلاب بلقاح كورونا فايزر ليس إجباريا بل إنّه حماية لهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أنَّ الأطفال المعرضون لخطر الإصابة بالفيروس هم فئة قليل ولكن هو أكثر فئة لنقل العدوى، لذلك لابد من توخي الحذر والتطعيم خاصة أنه غير ضار ولم يثبت وجود آثار جانبية خطيرة عليهم.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ تطعيم الطلاب سيكون من خلال مراكز تلقي لقاح كورونا المتوفرة على مستوى محافظات الجمهورية بعد إرسال الوزارة لهم تفيد بموعد ومكان التطيعم، مشيرا الى التسهيلات التى تقدمها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا وعمل الدولة على توفير كل اللقاحات التى تعتمدها منظمة الصحة العالمية.

اللقاح لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنَّ اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، مؤكّدًا أهمية الإلتزام باتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد البدني والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام.

وطمأن المواطنين بشكل عام على الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، مؤكّدًا أنَّ جميع الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى الذهاب الى طبيب وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وصداع وغثيان وإحساس بالتعب والإرهاق.