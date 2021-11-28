«الصحة»: لا توجد علاقة مباشرة بين المتحور أوميكرون وفيروس الإيدز

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أن متحور كورونا الجديد الذي انتشر في دولة جنوب إفريقيا «أميكرون» خلال الأيام الماضية؛ والذي أثار قلقا كبيرا لمعظم البلدان من خطورة السلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرا وسط ترقب لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بالمتحور الجديد.

لا توجد علاقة مباشرة بين متحور كورونا الجديد والإيدز

ونفى «عبدالغفار» أن تكون هناك علاقة مباشرة بين فيروس الإيدز والمتحور الجديد للفيروس كورونا «أوميكرون»، مشيرا إلى أن الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة «الإيدز» لديهم نقص مناعة شديد وفقا لحالتهم الصحية، وأكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروسات بصورة عامة لضعف جهاز المناعة لديهم.

الأشخاص المصابون بالإيدز معرضون للإصابة بالفيروسات

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات لــ«الوطن»، أن البعض ربط وجود علاقة بين المتحور الجديد للكورونا والإيدز، نظرا لأن هناك عدد كبير من المصابين يعانون من الإيدز، ولكن المتحور الجديد يصيب كل الفئات مثل المتحورات الأخرى والأشخاص الذين لديهم ضعف مناعة بصورة عامة معرضون للتعرض للإصابة بأي فيروسات أو متحورات.

«الصحة» تتابع الوضع الوبائي بشكل دائم

وأكد «عبدالغفار»، على أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم «أوميكرون»، مشيرا إلى أن الوزارة تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة، مشيرا إلى أنه بعد إطلاع لجنة الأزمات على الوضع في جنوب إفريقيا، تم تعليق الطيران والرحلات القادمة من جنوب إفريقيا إلى مصر.