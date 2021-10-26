شيرين رضا تكشف عن تعرضها للخيانة على يد صديقتها المقربة: قصة وجع كبير

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها تعرضت للخيانة أثناء زواجها من صديقتها المقربة، إذ كانت على علاقة بزوجها قبل الانفصال، واصفة ما حدث بـ«قصة وجع كبير»، مضيفة: «رفضت أواجه صديقتي، هقولها إيه؟ هقولها ليه عملتي كده؟ بس يوم ما حصلت الخيانة قررت أقطعها من حياتي تمامًا»، موضحة أنها فور علمها بواقعة الخيانة انتهت علاقتها بزوجها تماما، «الموقف ده كان نهاية علاقتي بزوجي».

الخيانة أمر لا يُحتمل

وردت «رضا»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، «هل شوفتي صديقتك دي؟ وهل اتكسفت لما شافتك»، قائلة «شوفتها بس مابصتش ليها عشان أعرف كانت مكسوفة ولا لأ»، موضحة في الوقت ذاته أن الخيانة أمر لا يُحتمل، «إحساس الخيانة صعب أوي، ليه أشعر إني مش حاسة بأمان سواء من زوجي أو من صاحبتي».

تجربة خيانتها من صديقتها لم تمنعها من إقامة علاقات صداقة أخرى

وتابعت الفنانة شيرين رضا: «المفروض يعني أحس بالأمان فين؟ لو محستهوش في بيتي ولا مع صاحبتي هحسه فين؟»، موضحة في الوقت ذاته أن تجربة خيانتها من صديقتها لم تمنعها من إقامة علاقات صداقة أخرى، «عندي صديقات كتيرة ولم تمنعني تجربة الخيانة من أن يكون لي صديقات أشعر معهن بالأمان»، كما أنها لا تهتم بمعرفة أسباب الخيانة، كون معرفة السبب لن يفيدها في شيء، «النتيجة واحدة».

دور تتمنى شيرين رضا تجسيده

من ناحية أخرى، أوضحت رضا أنها تتمنى أداء دور سيدة فلاحة أو صعيدية، «مفيش دور ممكن أرفضه إلا لو عاملة نفس الشخصية في عمل ثاني، لكن نفسي أعمل دور فلاحة أو صعيدية، بس صعب عشان طريقة كلامي متنفعش، بس ممكن أتعلم اللهجة ومش ممكن أرفض أي دور».