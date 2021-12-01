وزير التربية والتعليم في فنلندا لبحث سبل تطوير التعليم الفني بمصر

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من المسئولين الفنلنديين في مؤسسة Technology Finland، في ثان أيام زيارته لدولة فنلندا، لمناقشة سبل تبادل الخبرات «المصرية - الفنلندية»، ومجالات التعاون بين البلدين في التعليم وخاصة التعليم الفني.

واستمع الوزير إلى الجهود الفنلندية في تعزيز مجالات العمل والصناعات المختلفة، فضلاً عن المهارات التي يحتاجها سوق العمل الفنلندي من الأيدي العاملة الماهرة متعددة الجنسيات، والفرص المتاحة في هذا الإطار.

«شوقي» يستعرض التجربة المصرية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

واستعرض الدكتور طارق شوقي، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الجديدة في افتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمصر، متطلعًا إلي إمكانية إجراء تعاون مع فنلندا في هذا الإطار، يتضمن تدريب وتوظيف طلاب المدارس وكذلك طلاب المدارس الصناعية والتجارية في سوق العمل الفنلندي.

فنلندا ترحب بالتعاون مع مصر في مجال تصدير العمالة الفنية

وأعربت السيدة لينا بونتنين، مدير قسم المهارات والمعايير بالمؤسسة، عن وجود إمكانية كبيرة للتعاون مع مصر في هذا الإطار خاصًة وأن العديد من الشركات الفنلندية في الوقت الحالي تحتاج إلى العديد من الأيدي العاملة خاصة في مجال الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية وغيرها من المجالات.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين عقب الزيارة للوقوف على أفضل السبل لتنفيذ ذلك التعاون في أقرب وقت، بما فى ذلك توجيه الدعوة لأعضاء المؤسسة وعدد من الشركات التي ترغب في توفير فرص عمل لأيدي عاملة جديدة في السوق الفنلندي.

وشارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق، فى مأدبة غداء أقامها «تومو بوميلا»، سكرتير الدولة لوزارة التعليم الفنلندية، والتي تم خلالها التشاور والتباحث بشأن فرص التعاون مع الجانب الفنلندي التي تم إطلاقها مع المسئولين الفنلنديين خلال اليومين الأول والثاني للزيارة، كما شارك في مأدبة العشاء التي أقامها السفير بيكا كوسونن، سفير فنلندا بالقاهرة، والتي شارك فيها السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية في هلسنكي، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الشركات الفنلندية الكبرى في مجال الصناعة ومن بينها ممثلين عن شركة Kone الفنلندية.