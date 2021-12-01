التعليم تكلف المدارس بعقد امتحان ديسمبر لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

أصدرت مديريات التعليم، خطاباً للإدارات التعليمية، تضمن ضوابط عقد امتحان الصف الرابع الابتدائي، لشهر ديسمبر الجاري، والمقرر الأحد المقبل، موضحة أن زمن الامتحان حصة دراسية واحدة، وسيتم عقده في الحصة الثانية من جدول اليوم الدراسي، حسب المواعيد المحددة والفترات الدراسية اليومية سواء فترتين أو ثلاث فترات.

تكليف رسمي للموجهين باختيار الأسئلة من بنك الوزارة

وأوضحت المديريات، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، أنه يتم التأكيد على عدم تغيب التلاميذ مع مراعاة استمرار توعية أولياء الأمور بتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80% خلال العام الدراسي، مشيرة إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون علي مستوى الإدارة، والتوجيه المختص هو المنوط باختيار الأسئلة في المواد الدراسية الأساسية التي يختبرها الطالب وهي «اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات»، مشددة على أن التقييم بالألوان وليس بالدرجات.

وأوضح الخطاب، أن بقية المواد سيتم تقييمها علي مستوي المدرسة، وعدد الأسئلة في كل امتحان 10 أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم وأهداف الدروس.

التقييم بالألوان وليس الدرجات ولا نتيجة في امتحانات ديسمبر

وأشارت المديريات خلال خطابها المرسل، أن التقييم سيتم على مستوي المدرسة وتحت إشراف التوجيه وإدارة المدرسة على أن يتم تطبيق المادة الثامنة ليكون التقييم عن طريق الألوان وليس الدرجات، مؤكدة أنه لن يتم إعلان النتيجة حيث أن الامتحانات الشهرية في حد ذاتها أمثلة من طرق التقييم مثلها مثل أنشطة الكتب الجديدة، نعلم الطلاب من خلالها كيف يفكرون وكيف يتعلمون.

وأكدت المديريات عدم وجود نماذج استرشادية في نظام التعليم الجديد، لتربية الطلاب على التعليم وليس مجرد التعود على أنماط امتحانية، وأن التقييمات هدفها قياس مستوى الطالب لمساعدته على تعلم أفضل.