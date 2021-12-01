تقرير إحصائي: 10.3مليار جنيه تكلفة علاج 3.6 مليون مريض على نفقة الدولة

كشف تقرير إحصائي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة أنفقت 10.3 مليار جنيه على علاج 3.6 مليون مريض، في الداخل والخارج خلال عام 2019، بينما تكلفت الدولة 8.3 مليار جنيه لعلاج 2.6 مليون مريض بالداخل والخارج خلال عام 2018 .

56.9 ألف مواطن مصري انتفعوا بالتأمين الصحي في 2019

وأوضح التقرير الإحصائي، أن عدد المنتفعين بالتأمين الصحي بلغ 56.9 مليون مواطن مصري عام 2019، مقابل 55.6 مليون عام 2018 .

147 ألف طبيب بشري وأسنان في مستشفيات مصر 2019

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الأطباء «بشري وأسنان»، في مصر عام 2019 بلغ 147 ألفا و715 طبيبا، بينهم 116 ألفا و314 طبيبا بمستشفيات القطاع الحكومي و31 ألفا و401 طبيب بمستشفيات القطاع الخاص.

205 ألف و183 ممرض يعملون في مستشفيات مصر

ولفت التقرير إلى أن إجمالي أعداد أعضاء هيئات التمريض في القطاع الحكومي بلغ 205 آلاف و183 ممرضا وممرضة خلال عام 2019، بينما بلغ إجمالي عدد هيئات التمريض في مستشفيات ومراكز القطاع الخاص نحو 22 ألفا و269 ممرضا وممرضة.

ورصد التقرير أعداد المستشفيات الحكومية والجامعية والمستشفيات التابعة للوزارات، مؤكدا أنها بلغت 769 مستشفى ومركزا علاجيا، بينها 652 مستشفى حكومي و 89 مستشفى جامعي و28 مستشفى وزاري.

131.1 ألف سرير في مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص

وفيما يتعلق بأعداد أسرة المستشفيات، ذكر التقرير الإحصائي، أن إجمالي عدد أسرة المستشفيات الحكومية والخاصة والوزارات والقطاع العام بلغت 131 ألفا و105 أسِرة، منها 92 ألفا و599 بالمستشفيات الحكومية، و2761 سريرا بمستشفيات الوزارات والقطاع العام، و35 ألفا و745 بالقطاع الخاص، وأضاف التقرير الإحصائي أن إجمالي عدد مراكز الإسعاف بلغ نحو ألف و516 مركز إسعاف خلال عام 2019 .