أماكن تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة للفئات المستحقة

تتولى المجالس الطبية المتخصصة، شراء الخدمة العلاجية من المستشفيات دون تمييز، واضعة في الاعتبار مبدأ الجودة والتكلفة، حيث تبدأ المستشفيات الراغبة في علاج المرضى على نفقة الدولة بها، توقيع اتفاق تعاون بين المجالس الطبية المتخصصة طرف أول والمستشفى طرف ثان، يكون ملزما للمستشفى في اتباع القواعد المنظمة الصادرة من المجالس الطبية، باستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتطبيق أسعار بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، طبقا لأرقام الأكواد الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب استصدار قرار علاج على نفقة الدولة بالداخل

وقدّم دليل الخدمات العامة التابع للحكومة المصرية، عبر موقعه الرسمي، عدد من الإرشادات للمواطنين للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، سواء المتعلقة بالخدمات الطبية أو غيرها، ويسعى عدد كبير من المواطنين المرضى غير القادرين على نفقات العلاج، لتقديم طلب استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بالداخل، وجاءت المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على الطلب على النحو التالي:

- تحديد موعد مع الطبيب المعالج في مستشفى التأمين الصحي.

- العرض على لجنة ثلاثية للتشخيص.

- إرسال التشخيص إلى وزارة الصحة.

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة

1- المواطن مصري الجنسية.

2- المواطن الذي لا يتمتع بمظلة تأمينية (ليس لديه تأمين صحي).

أماكن تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة

ـ تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة (تقارير اللجان الثلاثية) عن طريق المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات وعددها 27 مجلسا طبيا.

ـ تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة بموجب القرارات الوزارية رقم 290 لسنة 2010 و206 لسنة 2011، والمتضمنة 250 مستشفى موزعة على محافظات الجمهورية، تشمل المستشفيات العامة والحميات والصدر والرمد وأمانة المراكز المتخصصة.

وأتاح القرار الوزاري لمديري المديريات، تحديد المستشفيات التي يحق لها إصدار تقارير اللجان الثلاثية للمرضى، والتعاقد للمستشفيات بخطوط إنترنت بسرعة لا تقل عن 1 ميجا، لاستخدام خدمات العلاج على نفقة الدولة عن طريق الإنترنت.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب استصدار قرار العلاج على نفقة الدولة بالداخل

- الأشعة والتحاليل الخاصة بالحالة المرضية.

- شهادة إثبات الحالة.

- التقرير الخاص بالمستشفى للاستحقاق.

- صورة بطاقة المريض.

- تقديم المستندات بالمجلس الطبي بالمحافظة.

أماكن تلقي العلاج على نفقة الدولة بجميع محافظات مصر

وعلى هذا، فجميع مستشفيات الجمهورية سواء كانت حكومية أو خاصة، تتبع «التأمين الصحي، أمانة المراكز المتخصصة، المعاهد التعليمية، الجامعات، القوات المسلحة، أو الشرطة»، يتم فيها علاج المواطنين على نفقة الدولة، طالما التزمت المستشفى ببروتوكول التعاون بينها وبين المجالس الطبية المتخصصة.