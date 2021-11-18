4 أزمات بين نقابة الموسيقيين ومطربي المهرجانات.. الصراع مستمر

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارًا بمنع 19 من مؤدي المهرجانات عن الغناء، نتيجة لعدم التزامهم بالقواعد العامة التي وضعتها، وفقًا لما جاء في بيان النقابة الذي شمل أسماء عدد كبير من مطربي المهرجانات، وكان من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

ولم تكن تلك الأزمة الأولى من نوعها، بل سبقتها العديد من الأزمات بين نقابة الموسيقيين ومؤدي المهرجانات، وأثارت جدلًا واسعًا بين محبي المهرجانات، وبين معارضيها.

«الوطن» يستعرض في السطور التالية ملخص الأزمات التي دارت بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

أزمة حمو بيكا ومجدي شطة

البداية كانت في عام 2018، مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حينما أصدر نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، قرارًا بوقف حمو بيكا، ومجدي شطة من الغناء، وملاحقتهما قانونيًا، لعدم حصولهما على تصاريح بالغناء، وذلك حسبما قال شاكر عبر برنامج «كل يوم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي.

أزمة حسن شاكوش وعمر كمال بعد أغنية «بنت الجيران»

وجاءت الأزمة الثانية مع مطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، حينما طرحوا أغنية «بنت الجيران»، وطرحوها في العام الماضي 2020، خلال إحدى الحفلات، وكانت هذه الأغنية بها ألفاظ خارجة، والتي تسببت في مشكلة كبيرة لهم، حيث حظرت النقابة التعامل معهم، ثم طالبتهم بعد ذلك بحذف الكلمات الخارجة واستبدالها بأخرى.

مشادة رضا البحراوي وحسن شاكوش

وأحدثت المشادة بين رضا البحراوي، وحسن شاكوش، جدلاً كبيراً، حينما تواجد شاكوش وفرقة البحراوي في نفس الوقت على المسرح، فطلب شاكوش نزولهم من على المسرح ليبدأ حفلته الغنائية، وبالفعل حدث ذلك، لكن الفرقة عادت مرة أخرى، ما أثار غضب الأخير، وتبادلا الحديث على المسرح.

وقتها قال البحراوي: «شاكوش فين، مشي؟، كنت عايزه والله بس للأسف خد بعضه ومشي، عايزه يدعي لحمو بيكا»، ليرد عليه شاكوش، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أنا هربان يا جماعة أنا هربان، أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفلة ادعوا لنا كده ربنا يكرمنا».

ولم تنتهِ هذه الأزمة حتى أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، منعهما عن ممارسة الغناء لمدة شهر.

النقابة تمنع الغناء بـ «البلاك باي»

وفي يوم 16 سبتمبر هذا العام، فاجأت النقابة مطربي المهرجانات بقرار يمنعهم من الغناء على فلاشة «البلاك باي»، وإحياء الحفلات بـ 8 عازفين على الأقل.