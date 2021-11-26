أول ظهور لـ أبو الروس وزوجته في مهرجان القاهرة بعد أزمة «الموسيقيين»

حرص الفنان حسن أبو الروس، على حضور حفل افتتاح الدورة الـ43، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، والمُقام حاليًا داخل دار الأوبرا المصرية.

واصطحب حسن أبو الروس، زوجته المُصممة غادة والي، وذلك في أول ظهور له عقب إيقافه من نقابة المهن الموسيقية، وتغريمه 20 ألف جنيه.

وكانت غادة والي، قد احتفلت بمشاركتها من حفل افتتاح طريق الكباش، بمحافظة الأقصر، أمس الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أكدت أنها صاحبة تصميم الشعار.

وكتبت «والي» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلةً: «فخورة إن شعار الأقصر اللي اشتغلت عليه بمعنى دقيق لكل حرف، واللي الدولة فعلًا نفذته مع فرق عمل وجهات مختلفة، مستخدم دلوقتي في فعالية طريق الكباش».

وكان حسن أبو الروس، قد أوضح أن مظهره الخارجي وطريقة اختياره للملابس، تعبر عن شخصيته وهويته الفنية المميزة والخاصة، حتى وإن بدت غير مألوفة وغريبة للبعض، إلا أنه اختار أن يعبر عن نفسه وهويته بهذه الطريقة.

ووصف «أبوالروس» ذلك للجمهور بقوله: «الفنان يجب أن يكون مميزًا ومختلفا بحضوره وشكله وهويته، وأنا اخترت أن أصنع هوية بصرية وفنية مميزة لي وغير مألوفة، وأستعين بفريق من مصممي أزياء متخصصين في اختيار ملابسي».

وأضاف أنه بدأ مشواره الموسيقي والغنائي قبل دخوله عالم التمثيل، وتعمق في دراسة الدراما والموسيقى رغم بعدهما عن مجال دراسته الأصلي للهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية، وقرر التعمق فيهما بدراسة التمثيل بإحدى جامعات كاليفورنيا في الولايات المتحدة.