المهن التمثيلية ترشح «جلال الشرقاوي وفاطمة المعدول» لجوائز الدولة

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي ترشيحات جوائز الدولة 2021/ 2022 «النيل، التقديرية، التفوق، والمبدعين العرب»، وقال مصدر مسؤول بالنقابة لـ«الوطن»، أن مجلس إدارة النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي، توافق على ترشيح الفنان الدكتور جلال الشرقاوي، لنيل جائزة النيل في مجال الفنون، والكاتبة فاطمة المعدول لجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، والمخرج شادي سرور، لجائزة التفوق في الفنون، والدكتور حسن رشيد، من قطر لجائزة المبدعين العرب.

31 ديسمبر آخر موعد لاستقبال الترشيحات لجوائز الدولة:

وكانت وزارة الثقافة، أعلنت في أغسطس الماضي، أن باب الترشح لجوائز الدولة 2022، في مجالات «الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية»، التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، يستمر إلى من أول أكتوبر إلى يوم 31 ديسمبر 2021.

القيمة المادية لجوائز الدولة:

قيمة جائزة الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه، وجائزة التفوق 100 ألف جنيه وميدالية فضية، وجائزة الدولة التقديرية قدرها 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، وجائزة النيل قدرها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

شروط الترشيح لجوائز الدولة:

1- أن يقتصر الترشيح لجوائز الدولة على الهيئات والجمعيات العلمية المصرية دون الأجنبية والدولية.

2- أن يكون الترشيح للحصول على الجائزة في نطاق تخصص الهيئة أو الجمعية التي تتولى الترشيح، وأن يكون مقصوراً على مرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة، ويبطل كل ترشيح يجري على خلاف ذلك.

3- يُعتبر ترشيح شخص لنيل الجائزة، خلال الموعد المقرر، قائماً ولو توفي المرشح بعد ترشيحه.

4- لا تحال الترشيحات الواردة للمجلس الأعلى للثقافة إلى لجان الفحص المختصة إلا إذا كانت مستوفاة كل الشروط الشكلية الواجب توافرها، طبقاً لأحكام القانون الصادر بإنشاء جوائز الدولة، وأحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة.

5- في حالة ترشّح الشخص لأكثر من جائزة لابد من الاتصال به لاختيار إحداها، والحصول على توقيعه على ذلك.