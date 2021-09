إصابة طالب إثر إطلاق نار على مدرسة أمريكية

أصيب طالب في إطلاق نار في مدرسة «ماونت تابور» الثانوية في مقاطعة فورسيث الأمريكية، وتم الإعلان عن أن جميع الطلاب الآخرين آمنون، وفقا لمكتب عمدة مقاطعة فورسيث.

وقال عمدة ونستون إن الوضع «حدث متطور»، بحسب قناة «ABC» الأمريكية، قائلا: «لذا ليس من المناسب تقديم تعليقات مفصلة في هذا الوقت، ومع ذلك ، نشعر بحزن عميق للحدث الذي أقيم في مدرسة ماونت تابور الثانوية العليا، قلوبنا وصلواتنا مع الطالب المصاب».

Parents of Mount Tabor High School students: Do not go to the school for student pickup today. Stage at the Harris Teeter Shopping Center on Peace Haven Road and await further instructions. pic.twitter.com/Fpg0a1Fm5m