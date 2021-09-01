إصابة طالب إثر إطلاق نار على مدرسة أمريكية

أصيب طالب في إطلاق نار في مدرسة «ماونت تابور» الثانوية في مقاطعة فورسيث الأمريكية، وتم الإعلان عن أن جميع الطلاب الآخرين آمنون، وفقا لمكتب عمدة مقاطعة فورسيث.

عمدة ونستون: الوضع حدث متطور

وقال عمدة ونستون إن الوضع «حدث متطور»، بحسب قناة «ABC» الأمريكية، قائلا: «لذا ليس من المناسب تقديم تعليقات مفصلة في هذا الوقت، ومع ذلك ، نشعر بحزن عميق للحدث الذي أقيم في مدرسة ماونت تابور الثانوية العليا، قلوبنا وصلواتنا مع الطالب المصاب».

Parents of Mount Tabor High School students: Do not go to the school for student pickup today. Stage at the Harris Teeter Shopping Center on Peace Haven Road and await further instructions. pic.twitter.com/Fpg0a1Fm5m — City of Winston-Salem, NC (@CityofWS) September 1, 2021

وقال مسؤولون أمنيون إنهم قاموا بتأمين حرم المدرسة ويسعون بنشاط للبحث عن المشتبه به، حيث شوهد وجود كبير لإنفاذ القانون، وكذلك المسعفون، خارج المدرسة بعد الظهر بقليل، حسبما قال مكتب الشريف.

العديد من المدارس الأخرى في المنطقة مغلقة

والتقطت حركة مرور الماسح الضوئي، اللحظات التي كان الضباط يحاولون فيها العثور على فريق إنقاذ للدخول إلى المبنى وتقديم المساعدة للطالب الذي أصيب بالرصاص، حيث أخبر مكتب عمدة مقاطعة فورسيث، أولياء أمور طلاب جبل تابور بعدم الذهاب إلى المدرسة لاصطحاب الطلاب.

وطٌلب من أولياء الأمور الوقوف في مركز «هاريس تيتر» للتسوق على طريق بيس هافن وانتظار المزيد من التعليمات.

وقال مكتب العمدة إن هناك «اضطراب» في منطقة هاريس تيتر، لكن لم يتم تأكيد وقوع إطلاق نار ثان، لم يتم الإبلاغ عن إصابات في منطقة التدريج.

وأضافت القناة الأمريكية أنه قد يستغرق إعادة لم شمل الطلاب لبعض الوقت حيث يتم نقل الطلاب على مراحل إلى موقع التجمع.

وقال مكتب الشريف أيضا إن العديد من المدارس الأخرى في المنطقة مغلقة بسبب «الحذر الشديد»، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في أي مدارس أخرى.

كما أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات «ATF» استجابوا للحادث.

ويعد هذا الحادث هو ثاني واقعة تشهد إطلاق نار في مدرسة في ولاية كارولينا الشمالية هذا الأسبوع، ففي يوم الاثنين الماضي، أطلقت النار على طالب في مدرسة نيو هانوفر الثانوية في ويلمنجتون، واتهم شاب يبلغ من العمر 15 عاما في تلك الواقعة.