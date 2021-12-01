«فودة»: إنشاء مراكز للتسوق بشرم الشيخ وتطوير الميناء البحري ومضمار الهجن

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إن زيارته إلى دولة الإمارات كانت ناجحة، موضحا أن الهدف من الزيارة هو نقل تجربة النجاح في إمارة دبي لتطبيقها في شرم الشيخ، وعرض فرص الاستثمار في مدينة السلام شرم الشيخ على المستثمرين ورجال الأعمال، مضيفا أن دبي أصبحت بالفعل مدينة ذكية وكل شيء يدار إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، وهناك التزام من المواطنين بالتعليمات التي تصدرها الدولة.

وتعهد «فودة»، بأن تصبح شرم الشيخ مثل دبي جاذبة للسياحة والسكان من كل مكان في العالم، حيث يجري عمل تطوير شامل للمدينة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه اصطحب معه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس كرم معوض، مستشار المحافظ للتخطيط، والمهندس خالد طه، والمهندس أحمد إبراهيم.

إنشاء مراكز للتسوق

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، إنه يسعى لخلق مكون سياحي جديد في شرم الشيخ وهي سياحة التسوق، حيث التقى وليد الهاشمي، ممثل مجموعة شركات ماجد الفطيم، اليوم، لمناقشة التعاون والاستثمار في المجالات الخاصة بأعمال المولات التجارية وإدارتها، وجذب الماركات العالمية لمدينة شرم الشيخ ودهب والطور.

بينما قال وليد الهاشمي إن مدينة شرم الشيخ جاذبة للاستثمار، وستقوم الشركة بدراسة البعد الاقتصادي للمشروعات المستهدفة وآليات التنفيذ.

تطوير ميناء شرم الشيخ البحري

أكد اللواء خالد فودة، أنه في إطار جولته بإمارة دبي، عقد اجتماعا مع سيف المزروعي، رئيس قطاع موانئ أبوظبي، لمناقشة الموقف التنفيذي لتطوير ميناء شرم الشيخ البحري، واطلع على الدراسات الابتدائية للمشروع والتي جري تقديمها من قبل الشركة إلى وزارة النقل، وقد وجه بضرورة المتابعة والتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر لتذليل أي عقبات تواجه المشروع.

مضمار الهجن بأبو ظبي

وكلف محافظ جنوب سيناء، اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، بزيارة تفقدية إلى أبو ظبي، بهدف متابعة آخر المستجدات الحديثة لرياضات الهجن في الإمارات العربية، حيث تفقد مضمار الهجن، وقام بالمرور على تراك الهجن وخط النهاية وخط البداية وسيارات البث المباشر والكاميرات وكذلك المتحركة، وجرى تفقد جهاز إكس راي للكشف عن الراكب الآلي، والتأكيد بعدم وجود أي مخالفات به، وكذلك جهاز يدوي لفحص الجمل من وجود شرائح إضافية.

وتفقد «السولية»، المنصة الرئيسية والتي يبلغ مساحتها ما يقرب من 20 ألف متر، وهي ضد الرصاص، ويوجد بها تكييف مركزي وسور حديدي وبوابات للدخول، وجميع الادارات ومهبط الطائرات، إلى جانب تفقده منطقة العزب، وهي مقسمة شوارع طولية وعرضية ومرفقة، ويوجد بها مجالس للرجال، وأماكن انتظار الهجن ومخازن للعلف للأخذ بها بما يتناسب والتطوير الجاري لمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ.