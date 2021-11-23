تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ بتوجيهات رئاسية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة التوسع في إنشاء محطات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي، تمهيدا لتحويل جميع المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، لحماية البيئة من ناحية، وتقليل الاعتماد على البنزين والسولار من جهة أخرى؛ إذ تستورد مصر وقود بأكثر من نصف مليار دولار، وبالتالي هذا يوفر العملة الصعبة، ويجرى توجيهها في مشروعات أخرى.

معظم الفنادق والمنازل تعمل بالغز الطبيعي

وقال «فودة» إن مدينة شرم الشيخ أعلن أنها أول مدينة خضراء في مصر، وجرى توصيل الغاز الطبيعي إليها منذ سنوات، عن طريق خطوط أنابيب طابا التي تغذي الأردن، لافتا إلى أن معظم الفنادق والمنازل في منتجع المدينة تعمل بالغاز الطبيعي.

إنشاء 5 محطات غاز طبيعي

ونوه محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه جرى إنشاء 5 محطات وقود تعمل بالغاز الطبيعي، هي «حي النور، الرويسات، السوق التجاري القديم، هضبة أم السيد، محطة وقود المرور الجديد»، مشيرا إلى أن هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل جميع الأتوبيسات والسيارات، ومن بينها سيارات التاكسي، وكذلك جميع وسائل النقل الجماعي، في مدينة شرم الشيخ، للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، لتكون ضمن المدن الخضراء.

وأوضح اللواء خالد فودة، أن هناك تسهيلات للمواطنين في شرم الشيخ، لتركيب الغاز الطبيعي، سواء الدفع كاش أو تقسيط، لافتا إلى وجود خطة لإقامة محطات غاز طبيعي في كل مدن المحافظة.

تركيب أجهزة التتبع (GPS) في الأوتوبيسات

من جهة أخرى، قال محافظ جنوب سيناء إن وزارة السياحة والآثار أصدرت قرارا بتركيب أجهزة التتبع «GPS» في الأوتوبيسات السياحية، والمينى باص والميكروباص، والليموزين، لمتابعة السياح الذين يتنقلون داخليا مستخدمين أي وسيلة مواصلات، موضحا أن هذه الأجهزة ترصد تحركات الحافلة السياحية، وتحدد سرعتها بهدف الحفاظ على أرواح السياح، ومعرفة اتجاه ومسار كل مركبة تحمل سياح داخل مصر.

وأكد أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء للتنسيق بين الجهات المعنية، من أجل ربط جميع وسائل النقل التي تؤدي نشاط نقل السائحين، مع مركز تتبع حركة المركبات السياحية التابع لوزارة السياحة والآثار.

وشدد «فودة» على أن من يخالف التعليمات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية؛ لأن مصر تشهد رواجا سياحيا هذه الأيام، ولا بد من المحافظة على السياحة الوافدة، وعدم تعريضها للخطر.